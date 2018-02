Liverpool maakt geen fout bij rentree Van Dijk op St Mary's

Liverpool heeft zondag geen fout gemaakt in de competitiewedstrijd op bezoek bij Southampton. Bij de rentree van Virgil van Dijk op St Mary's werd het 0-2, dankzij treffers van Roberto Firmino en Mohamed Salah. Liverpool neemt de derde plek weer over van Tottenham Hotspur, terwijl Southampton achttiende blijft staan in de Premier League.

Bij rust was de eindstand al bereikt, maar die stand was op dat moment ietwat geflatteerd. Tussen de doelpunten, die vroeg en laat in de eerste helft vielen, had Southampton de overhand. The Saints stuitten meermaals op doelman Loris Karius en keerden daardoor niet terug in de wedstrijd. Liverpool wist de achterhoede van Southampton echter te makkelijk open te breken. Op die manier viel ook het eerste doelpunt. Wesley Hoedt zat volledig mis bij een lange bal van Alex Oxlade-Chamberlain, waardoor Salah de bal kon overnemen. De clubtopscorer vond de vrijstaande Firmino: 0-1.

Na het vroege doelpunt voerde Southampton de druk op. Karius moest ingrijpen na een inzet van Pierre Höjbjerg en na een kopbal van James Ward-Prowse: met een uitgestrekte arm tikte de doelman de bal ternauwernood over zijn doel. De gelijkmaker leek dus nadrukkelijker in de lucht te hangen dan de 0-2, maar toch breidde Liverpool de voorsprong uit. Na een fraaie hakbal van Firmino dook Salah op voor het doel van Alex McCarthy en de Egyptenaar maakte geen fout. Die voorsprong nam Liverpool mee de rust in. In de tweede helft zetten de bezoekers meer druk, maar na een klein uur volleerde Hoedt namens Southampton naast.

Veel meer kansen kreeg Southampton niet. Liverpool, met behalve Van Dijk ook Georginio Wijnaldum binnen de lijnen, hield de rijen gesloten en zocht naar het derde doelpunt. Een schot van Firmino werd knap gepareerd door McCarthy; in de rebound vond Salah het zijnet uit kansrijke positie. Ook Sadio Mané was slordig in de afronding. Vijf minuten voor tijd gold hetzelfde voor Adam Lallana. De kansen stapelden zich op, maar Liverpool moest genoegen nemen met de marge van twee treffers.