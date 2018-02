Concurrent van Janssen beslist topper met eerste dubbelslag in 749 dagen

Fenerbahçe heeft de topper tegen Medipol Basaksehir in zijn voordeel beslist. De Gele Kanaries wonnen zondag met 0-2 van de koploper en Fernandão groeide uit tot de matchwinner. De spits maakte voor het eerst in 749 dagen twee doelpunten in één Süper Lig-wedstrijd. De laatste keer dat de concurrent van Vincent Janssen dat flikte, was in januari 2016 in een duel met Rizespor.

Fenerbahçe kreeg de eerste goede kans van de wedstrijd, maar Giuliano liet die liggen en later raakte men ook nog de dwarsligger. De bezoekers verdienden een doelpunt en kregen dat na ruim een half uur spelen: Fernandão liet doelman Volkan Babacan met een laag en diagonaal schot met zijn linkervoet kansloos. Het Fenerbahçe van Aykut Kocaman nam die minimale voorsprong mee de kleedkamer in en bouwde die na de onderbreking uit.

Fernandão kopte na 56 minuten de 0-2 binnen na een afgemeten voorzet van Mauricio Isla. Hij werd later getrakteerd op een applauswissel, want na 71 minuten werd de Braziliaan vervangen door Alper Potuk. Bij Fenerbahçe zat de geblesseerde Janssen niet in de selectie en Eljero Elia bleef bij De Uilen op de reservebank zitten. Bij de gastheer speelden wel onder anderen Emmanuel Adebayor en Arda Turan mee.