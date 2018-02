Hoe er onderaan de Olympische schans afgelopen seizoen gevoetbald werd

GANGWON-DO/PYEONGCHANG - Deze dagen wordt er op het Alpensia Jumping Center gestreden om de medailles op het onderdeel schansspringen tijdens de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Op de plek waar de Olympiërs landen, werd tussen maart en november gevoetbald. Afgelopen seizoen was het stadion bij de schans de thuishaven van Gangwon FC.

Door Chris Meijer

Met de nodige schrik zagen de Zuid-Koreanen de beelden uit Rio de Janeiro voorbij komen. De Braziliaanse stad organiseerde in 2016 de Olympische Spelen en stampte daarvoor enkele fonkelnieuwe sportaccommodaties uit de grond. Amper een jaar later lag het grootste gedeelte hiervan er al verlaten en verpauperd bij, tot onvrede van de Brazilianen. Zij zijn van mening dat de regering namelijk het geld beter had kunnen besteden dan aan de Spelen, temeer omdat een gedeelte van de accommodaties nu niet meer gebruikt wordt. Mede hierdoor keek de organisatie van de Winterspelen in Pyeongchang naar de multifunctionaliteit van accommodaties en zo ook van het Alpensia Jumping Center.

Het skiseizoen duurt doorgaans van november tot maart, dus dat betekent dat het stadion in de overige maanden niet gebruikt zou worden. Al snel kwam men tot een idee: het voetbalseizoen in Zuid-Korea loopt van maart tot november, dus een voetbalclub huisvesten in het Alpensia Jumping Center zou ideaal zijn. Er moest echter een club gevonden worden die in de bergen wilde spelen. De provincie Gangwon is eigenaar van Gangwon FC en gouverneur Choi Moon-soon is zodoende ook bestuurslid bij de voetbalclub. Gangwon FC werd in 2008 opgericht om namens de noordoostelijke provincie in de K-League te spelen. Op dat moment was het hoogste niveau van het Zuid-Koreaanse voetbal nog een gesloten competitie, maar in 2012 werd er een promotie/degradatieregeling ingevoerd. Een jaar na de invoering degradeerde Gangwon FC naar de K-League 2. Pas drie jaar later keerde de club weer terug op het hoogste niveau, waar het afgelopen seizoen als zesde eindigde.

Andreas Wellinger heeft een gouden medaille gewonnen en poseert op de plek waar Gangwon FC afgelopen jaar speelde.

In de tien jaar dat Gangwon FC bestaat, leidde het een nomadenbestaan. In de provincie Gangwon wonen circa anderhalf miljoen mensen en die wonen over het algemeen behoorlijk verspreid, waardoor het moeilijk was om één speelstad aan te wijzen voor de club. Er is immers geen stad die groot genoeg is om een achterban te creëren voor Gangwon FC, waardoor de club tot 2016 in vier verschillende stadions speelde: het Chuncheon Songam Stadium, het Sokcho Stadium, het Wonju Stadium en het Gangneung Stadium. Het Alpensia Jumping Center was de vijfde thuishaven in het tienjarige bestaan van de club. “Als je naar Pyeongchang kijkt in de provincie Gangwon, is het een plek die verschillende steden verbindt. Het is voor fans niet moeilijker om naar het stadion te komen, er zullen shuttlebussen vanuit Chuncheon en Gangneung gaan rijden”, sprak Lee Hyun-yong namens Gangwong FC tegenover de Sydney Morning Herald.

Er zaten de nodige haken en ogen aan het plan van de provincie en de club. Vooral voor de fans is de verhuizing naar het Alpensia Jumping Center een twijfelachtig plan, want het stadion ligt werkelijk in de middle of nowwhere. Er wonen nauwelijks mensen in de buurt van het skiresort, dat als vanzelfsprekend in de bergen ligt. Voor fans die de wedstrijden van Gangwon FC willen bezoeken is het nogal een karwei om in het skiresort te komen. Vooral omdat de door de club beloofde shuttleservice de supporters niet helemaal naar het stadion bracht. Daarnaast speelde de club in het verleden dus op vier andere plekken: stadions die perfect geschikt zijn én goed bereikbaar voor de fans. Nu moet men dus meer geld en tijd besteden om de wedstrijden van Ganwong FC te bezoeken, terwijl de club al de hoogste ticketprijzen van de K-League hanteert. Voor de supporters van de bezoekende club is het op z’n zachtst gezegd een uitdaging om een uitwedstrijd bij Ganwong FC te bezoeken, zeker als je ervoor kiest om niet met de supportersbus of de auto te reizen. Het openbaar vervoer reikt namelijk tot een skiresort aan de andere kant van de berg. In dat resort zijn hooguit twee restaurants, niet echt een aantrekkelijke awayday.

Een bericht gedeeld door ??FC (@gangwon_fc) op 8 Okt 2017 om 11:35 (PDT)

Toen Gangwon FC in maart 2017 zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen speelde, tegen FC Seoul, was er slechts 23 dagen eerder een World Cup schansspringen gehouden in het stadion. In allerijl werd het veld vervolgens sneeuw- en ijsvrij gemaakt, wat de kwaliteit van de grasmat niet ten goede kwam. Sterker nog, tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen was het veld in een abominabele staat. De grasmat had op dat moment meer weg van een zandbak dan van een voetbalveld, waardoor voetballen in het Alpensia Jumping Center haast onbegonnen werk was. In de zomer zijn de omstandigheden volgens de club een stuk idealer, want in een statement liet Gangwon FC weten dat het dan gemiddeld 21,9 graden Celsius is. “Dit is geen plek om te voetballen”, liet Dejan Damjanovic, speler van Gangwon FC, er geen misverstand over bestaan tegenover ESPN.

Tijdens de eerste thuiswedstrijd in maart kwamen er nog meer dan vijfduizend toeschouwers naar het Alpensia Jumping Center. Maar dat aantal werd in de rest van het seizoen bijna niet meer gehaald. Gemiddeld genomen zitten er minder dan tweeduizend mensen op de tribune bij thuiswedstrijden van Gongwon FC, een van de laatste toeschouwersaantallen in de K-League. De ambitieuze club haalde midden in het seizoen de nodige versterkingen en eindigde uiteindelijk op de zesde plaats in de Zuid-Koreaanse competitie. De selectie van Gangwon FC kon vorig seizoen ook geen gebruikmaken van de schans. “Door veiligheidsredenen is het voor onze spelers niet mogelijk om de schans te gebruiken. Maar we gaan wel proberen om de toren in te zetten voor culturele activiteiten”, zei Lee Hyun-yong namens Gangwon FC.

Ondanks de ambitieuze plannen, zal het stadion bij de skischans tussen maart en november niet meer gebruikt worden door Gangwon FC. De club speelt in het komende seizoen weer in het Chuncheon Songam Stadium en laat het Alpensia Jumping Center noodgedwongen achter zich. Als Gangwon FC op 3 maart aan het seizoen begint tegen Incheon United, wordt het stadion namelijk nog gebruikt voor de Olympische Winterspelen. “We hebben aanbiedingen van verschillende steden gekregen, maar we denken dat het stadion in Chuncheon aan onze eisen voldoet”, liet de club weten in een statement. Met de verhuizing hoopt de club het toeschouwersaantal omhoog te kunnen krikken. Om dat voor elkaar te krijgen, moet men wel een van de meest opvallende stadions ter wereld achter zich laten.