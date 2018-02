Groningen-supporters scanderen ‘Faber rot op’ na nieuwe domper

FC Groningen en ADO Den Haag zijn zondag niet verder gekomen dan een doelpuntloze remise. De ploeg van Ernest Faber maakte weinig indruk voor eigen publiek en kwam in de slotfase nog enkele keren goed weg, toen ADO goede kansen kreeg om de score te openen. De Hagenaars stijgen dankzij het punt naar de achtste plek in de Eredivisie, ten koste van sc Heerenveen. Het thuispubliek was duidelijk ontevreden en scandeerde 'Faber rot op' in de slotfase van het duel.

Groningen was nog niet meteen wakker, maar Sergio Padt wel. De keeper leverde al na twee minuten een fantastische reflex op een inzet van Björn Johnsen, waardoor het 0-0 bleef. Zes minuten later zorgde Ritsu Doan voor het eerste gevaar van de thuisploeg. Na een goede combinatie met Tom van Weert en Mimoun Mahi belandde het schot van de Japanner in de handen van keeper Robert Zwinkels. Even daarna werd een kopbal van Tom van de Looi van de lijn gehaald.

De meeste kansen waren het gevolg van standaardsituaties. Goed uitgespeelde aanvallen waren er weinig, maar zes minuten voor rust had Van Weert uit zo'n mogelijkheid wel kunnen scoren. Deyovaisio Zeefuik won op kracht een duel, waarna de bal terechtkwam bij Mahi. Die vond Van Weert, maar de aanvaller schoot op de uitgekomen Zwinkels. Even later mocht Groningen opgelucht ademhalen, toen Shaquille Pinas aan de overzijde op de lat kopte uit een corner.

Het lukte beide ploegen niet om aanvallend een vuist te maken in de tweede helft. Nasser El Khayati probeerde het halverwege de tweede helft vanuit een gunstige positie, maar zijn vrije trap vloog een meter of twee over. Dertien minuten voor tijd kreeg invaller Kasper Larsen echter de grootste kans tot dan toe. Uit een corner kon hij van dichtbij binnenkoppen, maar met een reflex voorkwam Zwinkels ternauwernood het openingsdoelpunt.

Aan de overzijde redde Padt met zijn voet op een schot van Johnsen en met zijn lichaam op een poging van Sheraldo Becker. In de rebound was El Khayati evenmin trefzeker. Het duel kwam tot ontbranding en beide ploegen zochten naar het openingsdoelpunt. Toch bleef het voetbal slordig. ADO maakte in de slotfase het meest aanspraak op de eerste treffer. Het bleef desondanks bij 0-0. Groningen wist voor de vijfde keer op rij niet te winnen in de competitie.