Mourinho slachtoffert Pogba opnieuw: ‘Er zijn geen problemen’

Manchester United heeft na de nederlaag tegen Newcastle United van zondag al even vaak verloren als in het voorgaande Premier League-seizoen: vijfmaal. The Mancunians gingen door een doelpunt van Matt Richie met 1-0 onderuit en José Mourinho was na afloop dan ook weinig enthousiast.

“We hadden tien uur door kunnen voetballen en dan hadden we nog niet gescoord. Dat gevoel heb ik. Anthony Martial en Alexis Sánchez kregen een kans voor open doel…”, aldus Mourinho. “We gingen in de fout bij de 1-0. Na een vrije trap verloren we zowel de eerste als de tweede bal. Newcastle heeft gevochten. Ik heb genoten van hoe Newcastle negentig minuten lang heeft gevochten en hoe mijn spelers in de laatste 25 minuten hebben gevochten om het resultaat te veranderen.”

In die laatste 25 minuten stond Paul Pogba niet meer op het veld, want de middenvelder werd na 66 minuten vervangen door Michael Carrick. “Er zijn geen problemen”, aldus Mourinho. “Ik wilde een ander middenveld tegen een team dat als een blok verdedigde. Ik was op zoek naar de ‘eenvoud’ van Carrick en wilde dat Alexis dichter bij Romelu Lukaku zou spelen, als een tweede spits”, zo wordt de Portugese manager geciteerd door Sky Sports.

Door de verliespartij is de achterstand op koploper Manchester City opgelopen tot zestien punten, met nog elf speelronden te gaan. Mourinho heeft nu overigens over alle competities bezien zes keer van Rafael Benítez verloren; hij leed enkel tegen Josep Guardiola (negen stuks) meer nederlagen. Voor Newcastle was het de eerste overwinning in negen thuiswedstrijden in de Premier League; de eerste sinds de zege op Crystal Palace in oktober.