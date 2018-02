Tandeloos Barcelona morst voor tweede keer op rij in LaLiga

Barcelona is voor de tweede wedstrijd op rij tegen puntverlies aangelopen in LaLiga. De koploper remiseerde vorige week tegen Espanyol en kwam zondag niet voorbij Getafe: 0-0. Daardoor bedraagt de voorsprong op nummer twee Atlético Madrid nog 'maar' zeven punten. Barcelona speelde een zwakke wedstrijd en wist Getafe te weinig onder druk te zetten.

Barcelona trad aan met een relatief onervaren verdedigingsduo, bestaande uit Yerry Mina en Lucas Digne. Dat was mede het gevolg van de schorsing van Samuel Umtiti en de blessure van Thomas Vermaelen; Gerard Piqué zat op de bank, maar was niet volledig fit. Zoals gebruikelijk nam Marc-André ter Stegen de plek onder de lat weer over van Jasper Cillessen, nadat de Nederlander midweeks in actie kwam in het bekertoernooi. In de openingsfase kreeg geen van beide ploegen voet aan de grond. Barcelona oogde voorzichtig met de nieuwe achterhoede en zocht naar het juiste ritme.

De frustratie nam gaandeweg de eerste helft toe bij Barcelona. De thuisploeg kwam er niet vaak uit; vlak voor rust scoorde Barça wel, maar dat doelpunt werd afgekeurd. Na een briljante vrije trap van Lionel Messi, bezig aan zijn driehonderdste officiële wedstrijd in Camp Nou, maakte Luis Suárez het stijlvol af. De Uruguayaan werd echter in buitenspelpositie bediend en dus ging het feest niet door. De beste kans van de eerste helft was voor Getafe: een van richting veranderd schot van Ángel zeilde rakelings langs de verkeerde kant van de paal.

In het tweede bedrijf kreeg Suárez een goede mogelijkheid om Barcelona op voorsprong te zetten. Hij reageerde op voorbereidend werk van Paco Alcácer, maar schoot van dichtbij naast. Een geplaatste inzet van Philippe Coutinho was evenmin succesvol; aan de overzijde wist Gaku Shibasaki niet te profiteren toen Ter Stegen ver voor de doellijn stond. Een afstandsschot van Messi vloog over; Mina kreeg twee kopkansen op aangeven van Messi en invaller Ousmane Dembélé. Hij was niet fortuinlijk in de afronding en hetzelfde gold in de blessuretijd voor Suárez, dus bleef Getafe overeind.