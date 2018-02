Huntelaar: ‘Wij vinden het het leukst als iedereen gewoon blijft zitten’

Ajax hield zondagmiddag de achterstand op koploper PSV beperkt tot zeven punten, maar eenvoudig ging het niet voor de Amsterdammers. Een rake strafschop van Lasse Schöne leverde uiteindelijk een 2-1 overwinning op en Klaas-Jan Huntelaar had moeite om zich te laten gelden tegen de verdedigend opererende Tukkers.

“Het was heel veel werken, veel terug ook. Ze stonden met veel mensen achterin, dus de ballen die je krijgt, moet je goed verwerken. Ik denk dat ik iets van twintig ballen heb gehad, dat is nog best wel redelijk als er zoveel mensen staan”, blikt hij terug in gesprek met AT5. Huntelaar zag dat zijn ploeg na een goede openingsfase in begon te zakken, waar FC Twente juist weer van wist te profiteren.

De spits vindt het echter normaal dat Ajax de druk niet op de ketel wist te houden: “Dan moet je zorgen dat je compact staat. Je kunt niet negentig minuten vol gas gaan, want dan krijg je uiteindelijk gaten achterin”, gaat Huntelaar, die constateert dat FC Twente soms met zes spelers op rij stond te verdedigen, verder: “Ze kwamen echt om er misschien een gelijkspel uit te slepen.”

Het laatste fluitsignaal van Serdar Gözübüyük werd door veel fans in de Johan Cruijff ArenA niet meer bewust meegemaakt: “Er zijn altijd mensen die eerder weggaan. Iedereen heeft zijn eigen keuze daarin, maar vinden het het leukst als iedereen gewoon in het stadion blijft zitten”, legt Huntelaar uit. De routinier hoopt dat er nog een landstitel in zit voor Ajax: “Ik hoop dat PSV nog wel wat punten gaat morsen voordat wij tegen ze moeten. Dan kunnen wij de druk erop zetten.”