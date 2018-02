Fraser tevreden: ‘Hij zou uitstekend in mijn tijd passen, hij is een ratje’

Vitesse wist zondag voor het eerst sinds 2012 weer eens thuis te winnen van Feyenoord in de Eredivisie. Het werd 3-1 en volgens aanvoerder Guram Kashia was de eerste rode kaart van de bezoekers het breekpunt. Bij een stand van 1-1 werd Bilal Basacikoglu weggestuurd; vrijwel meteen daarna greep Vitesse de leiding en later werd de marge uitgebreid.

"De rode kaart hielp ons, daarna was de wedstrijd zo goed als voorbij", merkt Kashia op voor de camera van FOX Sports. "We scoren een minuut later en we speelden vol vertrouwen. Maar ook voor het duel voelde ik al dat we gingen winnen. We speelden goed en we verdienden de drie punten." De Georgiër maakte zelf voor rust de 1-1 uit een kopbal en is 'blij' met zijn treffer. "Matt Miazga en ik kunnen goed koppen en dat levert ons vaak doelpunten uit standaardsituaties op."

"Het was een heerlijke middag", vat Bryan Linssen samen. De aanvaller maakte de andere twee doelpunten voor Vitesse. Hij zag dat Feyenoord niet makkelijk in het spel kwam, terwijl Vitesse geloofde in een overwinning. "We hebben de supporters vermaakt en ik denk dat ze een leuke middag hebben gehad. We moeten Europees voetbal halen en daar gaan we vol voor via de play-offs." De Arnhemmers staan zevende in de Eredivisie en dat is aan het eind van de rit genoeg voor een plek in de nacompetitie.

Trainer Henk Fraser is tevreden over het optreden van Linssen. "Hij zou uitstekend in mijn tijd passen, hij is een ratje. Qua arbeid af en toe zuinig, maar hij heeft echt scorend vermogen", aldus de oefenmeester, die ook Roy Beerens looft. De buitenspeler gaf de assists op de treffers van Linssen. "Hij kan uit stilstand een waanzinnige voorzet geven. Hij is wel fit, maar hij is bezig nog fitter te worden. Geloof mij, hij kan nog veel meer dan hij vandaag heeft laten zien."