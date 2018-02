Van Duinen woedend op ‘bange’ grensrechter: ‘Dit is toch lachwekkend, of niet?’

Excelsior bleef zondagmiddag steken op een 0-0 gelijkspel tegen NAC Breda. Vlak na rust werd de Kralingers een glaszuivere treffer door de neus geboord, omdat assistent-scheidsrechter Hessel Steegstra dacht dat de bal over de achterlijn was geweest voorafgaand aan het doelpunt van Mike van Duinen. De spits van Excelsior was na afloop ziedend op de arbitrage.

“Het is echt belachelijk. Niet te geloven, echt bizar. Hij is gewoon bang, hij is gewoon bang. Dit is toch lachwekkend, of niet? Het is zonde voor ons”, zegt Van Duinen in gesprek met FOX Sports. “Hij vlagt ook eerst niet. Pas als ik die bal binnen kop, steekt hij zijn vlag omhoog. Hij denkt dan: misschien heb ik een foutje gemaakt.”

“Het is treurig. Hij denkt misschien dat hij een foutje maakt, omdat die bal misschien achter is geweest. Dit is dan een veilige keuze”, vervolgt de spits van de Kralingers. Zijn seizoenstotaal blijft zo steken op drie treffers. “Dit kost mij een goal en de ploeg misschien wel drie punten. Ik heb hier geen woorden voor.”