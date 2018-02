Debuterende doelman frustreert Manchester United in Newcastle

Manchester United is er zondagmiddag niet in geslaagd om het gat met koploper Manchester City weer terug te brengen tot dertien punten. De ploeg van José Mourinho verslikte zich op bezoek op St. James’ Park in Newcastle United, dat de enige treffer van de middag wist te maken (1-0). Voor de equipe van Rafael Benítez waren de punten bijzonder welkom: the Magpies ruilen een positie in de degradatiezone voorlopig in voor de dertiende plaats.

Manchester United heeft in de afgelopen maanden regelmatig moeite om het spel te maken en dat was in het eerste halfuur van het duel in Newcastle niet anders. Het was aan David de Gea te danken dat de bezoekers na zes minuten spelen niet zelfs op achterstand kwamen, aangezien de Spanjaard met een geweldige reflex een volley van Jonjo Shelvey uit zijn goal wist te houden. Naarmate de eerste helft vorderde kwamen the Red Devils echter wat beter in de wedstrijd en konden ook de eerste kansen worden genoteerd.

Jesse Lingard werd door debutant Martin Dúbravka nipt van scoren afgehouden en even later bleef de Slowaak ijzig koel toen hij een doorgebroken Anthony Martial op zich af zag stormen. Een schot van Romelu Lukaku werd vlak voor rust gekraakt door een verdediger, terwijl een goal van de Belg acht minuten na de thee werd afgekeurd. Lukaku kopte raak, maar mocht doordat Craig Pawson een overtreding constateerde toch niet juichen. De grootste kans van de wedstrijd voor Manchester United kwam vlak daarna voor Alexis Sánchez, die Dúbravka omspeelde, maar het lege doel door ingrijpen van Florian Lejeune niet wist te vinden.

Terwijl de bal er aan de overkant niet in wilde, sloegen the Magpies een klein halfuur voor tijd wel toe. Dwighty Gayle slaagde erin om de bal na een vrije trap voor de voeten van Matt Ritchie neer te leggen en de middenvelder schoot hard raak. Mourinho greep vervolgens in door Juan Mata en Michael Carrick in te brengen voor Jesse Lingard en Paul Pogba en the Red Devils probeerden in het laatste kwartier nog een slotoffensief op poten te zetten. Doordat een schot van Martial van de lijn werd gehaald en Antonio Valencia in de slotminuut uit kansrijke positie op Dúbravka stuitte werd er echter niet meer gescoord.