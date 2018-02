El Ahmadi: ‘Bij dit soort dingen moet Basacikoglu slimmer zijn’

Bilal Basacikoglu kreeg zondag voor de tweede keer dit seizoen een basisplaats in de Eredivisie. Het werd echter een ongelukkige middag voor de buitenspeler, die bij een stand van 1-1 tegen Vitesse een directe rode kaart kreeg. Na zijn overtreding op Thulani Serero liep Vitesse uit naar een 3-1 zege. "Ik moet het nog terugzien, maar het is niet slim", erkent aanvoerder Karim El Ahmadi bij FOX Sports.

Op het middenveld voerde Basacikoglu een tweebenige tackle uit van achteren. "In zulke situaties moet je hem voor je houden. Maar ik weet niet of het rood is. Tot dat moment vond ik dat Bilal goed speelde. Hij traint hard, is goed bezig, maar bij dit soort dingen moet hij slimmer zijn", aldus El Ahmadi, die niet met de beschuldigende vinger naar arbiter Dennis Higler wil wijzen. "Hij floot hartstikke goed, liet veel doorspelen. Daar houd ik wel van."

Het gat met koploper PSV is opgelopen tot 22 punten. Waar Feyenoord vorig seizoen vaak aan het langste eind trok in zware wedstrijden, moeten de Rotterdammers deze jaargang veel meer puntverlies slikken. De club won meer wedstrijden niet (twaalf) dan wel (elf). "Vorig jaar hebben we veel wedstrijden gewonnen op passie en strijd, maar wij moeten niet denken dat we even met leuk voetbal gaan winnen. Als we niet hard werken, kunnen we van iedereen verliezen", weet El Ahmadi.

Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst ging de wedstrijd tot de rode kaart van Basacikoglu gelijk op. In de rust sprak Feyenoord af om de bal langer in de ploeg te houden, geeft hij aan. "Maar als je dan twee keer rood krijgt en bij die eerste rode kaart ook daarna meteen de tegengoal, weet je dat het met negen man heel moeilijk gaat worden. Zeker ook omdat we aanvallend gewisseld hadden en niet meer konden", aldus de coach, die de rode prent voor Basacikoglu terecht vond. "Waarom hij dat deed? Dat vraag ik mij ook af. De wedstrijd is vaak emotie, je moet in een split second beslissen wat je gaat doen. En dan maak je niet altijd de juiste keuze."

Feyenoord staat vierde in de Eredivisie, met een achterstand van acht punten op nummer drie AZ. Directe plaatsing voor Europees voetbal via de competitie is dus ver weg, maar Feyenoord kan nog wel de beker winnen. "We raken nu steeds verder achterop in de competitie. Het verschil met plek drie wordt weer groter. Er komen weer ploegen dichterbij, maar het is zaak om de vierde plek vast te houden en misschien nog te kunnen stijgen. Met de beker zijn we nog wel in de race voor een prijs en dus Europees voetbal."