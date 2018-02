Grensrechter eist hoofdrol op bij doelpuntloze remise tussen Excelsior en NAC

Excelsior en NAC Breda zijn zondagmiddag blijven steken op een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. De thuisploeg maakte kort na rust een zuiver doelpunt via Mike van Duinen, maar die treffer werd ten onrechte geannuleerd. De assistent-scheidsrechter constateerde dat de bal over de lijn was geweest voorafgaand aan de goal, maar dit was absoluut niet het geval.

NAC Breda kent dit seizoen een goede balans tegen Rotterdamse clubs, want het verloor nog niet van Sparta, Feyenoord en Excelsior. De laatste twee uitwedstrijden in Kralingen werden door de club uit Breda echter niet winnend afgesloten. Excelsior verloor midweeks nipt van PSV met 1-0, terwijl NAC Breda Heracles Almelo van de mat veegde: 6-1. Het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen bedraagt zes punten, in het voordeel van de Kralingers.

De eerste mogelijkheid in het treffen was voor de bezoekers. José Ángel Tasende, kortweg Angeliño, dook op voor het doel van Excelsior, maar schoot vervolgens over. Twee minuten later was Hicham Faik aan de andere kant dichterbij, nadat zijn schot op de paal belandde. Via een vrije trap van Luigi Bruins en een schot van Van Duinen zorgde Excelsior in de eerste helft voor gevaar, terwijl Thierry Ambrose en Mounir El Allouchi aan de andere kant mogelijkheden kregen.

Twee minuten na rust leek Excelsior via Van Duinen op voorsprong te komen, maar de treffer werd ten onrechte geannuleerd. Volgens de grensrechter was de bal over de achterlijn geweest voordat Stanley Elbers de voorzet gaf, maar dit was niet het geval. Elbers kreeg even later zelf de kans om tot scoren te komen, maar hij verzuimde om de openingstreffer te maken. In het restant van de wedstrijd waren de kans schaars, al kreeg Rai Vloet een kopkans namens de bezoekers. Uiteindelijk vielen er geen doelpunten in Kralingen, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt.