Ten Hag: ‘Dat is de kracht van dit team, het was ook slimme actie van Ziyech’

Ajax bleef zondagmiddag in het spoor van koploper PSV door FC Twente met 2-1 aan de zegekar te binden, maar na afloop was niet iedereen te spreken over het spel van de Amsterdammers. Erik ten Hag zag hoe zijn ploeg goed begon, al snel op voorsprong kwam en in de eerste twintig minuten een aantal kansen liet liggen, voordat het niveau ver terugzakte.

“In de openingsfase hebben we goed spel laten zien met goede kansen. Dat was prima en daarna werden we onnauwkeurig en lieten we Twente in het spel komen. Dat heeft zich in de tweede helft doorgezet”, analyseerde de trainer na afloop van het duel bij FOX Sports. Ten Hag legde de schuld van het tegenvallende spel van zijn ploeg bij concentratieverlies: “Je moet hoog in de concentratie blijven. Helemaal als het verschil niet groter dan 2-0 is.”

“Maar deze ploeg blijft onverstoorbaar. De eerste 20 minuten waren goed, alleen wordt er van je verwacht dat je dat 95 minuten doet.” Ten Hag greep na ruim een uur spelen in door Rasmus Kristensen in te brengen voor David Neres en die wissel had niet per se een defensieve insteek, zo maakt de trainer duidelijk: “Allereerst wil je meer dynamiek brengen. Iemand tussen de linies meer brengen, iemand over de zijkanten die gaat overlappen. Wat meer dynamiek ook op het middenveld. Het loopvermogen, de dribbels en de balvastheid van Frenkie (De Jong, die door Ten Hag naar het middenveld werd doorgeschoven, red.).”

De trainer was al met al tevreden over hoe zijn ploeg reageerde op de gelijkmaker van Adnane Tighadouini. Ajax kwam via door Hakim Ziyech verdiende, en door Lasse Schöne benutte, strafschop weer op voorsprong: “Het is de kracht van dit elftal om na gelijkmaker toch de wedstrijd om te buigen. Het was een slimme actie van Ziyech. Ik heb nog niet gezien of het een penalty was”