Veltman schuldbewust: ‘Gelukkig scoort Lasse, anders sla je jezelf voor de kop’

Ajax won zondagmiddag in eigen huis moeizaam van FC Twente. De bezoekers kwamen in de tweede helft via Adnane Tighadouini op gelijke hoogte, maar de Amsterdammers wisten dankzij een strafschop van Lasse Schöne nog met 2-1 te winnen. Joël Veltman was na afloop schuldbewust over zijn rol in de gelijkmaker van de bezoekers.

“Ja, wat wil je horen? Dat ik hem verkeerd inschat. Ik weet uit mijn hoofd dat hij een schouderduw inzet en dat ik wegglijd. Ik kan het zelf wel invullen. Gelukkig scoort Lasse nog 2-1, anders sla je jezelf voor de kop”, zegt de verdediger in gesprek met FOX Sports. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf een strafschop na een overtreding op Hakim Ziyech. De middenvelder kan begrijpen dat die beslissing van de leidsman voor irritaties zorgde bij FC Twente.

“Ik kon doorlopen. Ik voelde dat ik geraakt werd en ja, ik ging liggen en hij geeft hem. Ik begrijp de irritatie bij Twente, maar als het andersom was, zouden ze ook niks zeggen”, concludeert Ziyech, die niks kwijt wilde over ‘het gedoe’ van afgelopen week. Door zijn manier van juichen tegen NAC Breda en Roda JC Kerkrade werd er het nodige gezegd en geschreven over de middenvelder. “Weet je wat het is? Het gaat nu al meer dan een week alleen daar over. We moeten nu alleen aan het voetballen gaan denken en verder nergens meer aan.”

“Het is wel gemakzucht, ja. En als dan ook nog eens het tempo omlaag gaat”, vervolgt de middenvelder over de wedstrijd van Ajax tegen FC Twente. In de tweede helft speelde hij even aan de zijkant, toen Rasmus Kristensen David Neres verving. “Het maakt mij niet uit. Het zijn beide goede posities voor mij.”