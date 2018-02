Strafschop van Schöne bezorgt Ajax volle buit tegen FC Twente

In het spoor van koploper PSV heeft ook belager Ajax gewonnen in de Eredivisie. Het team van Erik ten Hag speelde niet groots tegen FC Twente, maar zegevierde wel met 2-1. Justin Kluivert opende de score, waarna Adnane Tighadouini halverwege de tweede helft verantwoordelijk was voor de gelijkmaker. Lasse Schöne bepaalde de eindstand. Het gat tussen Ajax en PSV bedraagt daardoor weer zeven punten.

Kluivert had welgeteld 2 minuten en 59 seconden nodig om de score te openen: het vroegste doelpunt van Ajax in het huidige Eredivisie-seizoen. De buitenspeler zette de aanval zelf op, nadat Ajax de bal op de eigen helft veroverde. Kluivert lanceerde David Neres met een steekbal, waarna de Braziliaan een afgemeten voorzet afleverde bij Donny van de Beek. Die was niet zelfzuchtig in het strafschopgebied en vond Kluivert: 1-0.

Enkele minuten later had Van de Beek er 2-0 van moeten maken. Na een gekraakt schot van Matthijs de Ligt stond Van de Beek volledig vrij voor het doel van Joël Drommel, maar de middenvelder schoot hoog over. Ajax liep makkelijk door de Enschedese defensie en kreeg opnieuw een goede kans, nadat Van de Beek in stelling werd gebracht door Hakim Ziyech. Opnieuw wist de enkelvoudig international van Oranje zich geen raad met de mogelijkheid.

Gaandeweg de eerste helft werd het spel van Ajax slordiger. Het gevaar nam af, al kreeg Klaas-Jan Huntelaar wel een kans op de tweede treffer: hij stuitte op de uitgekomen Drommel. Ook na rust was Ajax de weg kwijt. De thuisploeg mazzelde nog toen uitglijden van Frenkie de Jong niet werd afgestraft door Tighadouini, vanwege een redding van André Onana, maar Twente maakte wel gebruik van een fout van Joël Veltman. De mandekker werd makkelijk afgetroefd door Tom Boere, die de vrijstaande Tighadouini bediende: 1-1.

Daarmee leek een stunt in de maak, maar niet veel later kwam Ajax toch weer op voorsprong. Hakim Ziyech kreeg de bal mee van Huntelaar en ging over het been bij Peet Bijen. Arbiter Serdar Gözübüyük wees naar de stip en Schöne schoot gedecideerd raak. Twente, overigens zonder de geschorste Gertjan Verbeek, wist het Ajax in de slotfase niet lastig genoeg te maken. De Enschedeërs leden de vierde competitienederlaag op rij en sluiten het weekend af als nummer zeventien.