BVB haalt uit naar analytici, Bayern én Leipzig: ‘Hij is een gluiperd’

Hans-Joachim Watzke heeft bij het Duitse Sky Sports flink van zich afgeslagen. De voorzitter van Borussia Dortmund hekelt de ongefundeerde kritiek op zijn club en zegt dat buitenstaanders makkelijk praten hebben als ze hun mening geven over de stand van zaken bij de Duitse topclub. Watzke baalt bijvoorbeeld van de kritiek dat BVB te weinig geld spendeert.

"In de Premier League kan zelfs een klein clubje als Swansea City meer betalen voor een speler dan Borussia Dortmund. We hebben een opvallende, noodzakelijke tic: we geven niet meer uit dan dat we binnenkrijgen", aldus Watzke, die ook de vraag krijgt waarom het verkregen geld bij de verkoop van Pierre-Emerick Aubameyang van ongeveer 63 miljoen euro niet meteen is geïnvesteerd.

"We hebben nog een onaangename gewoonte: we betalen altijd belasting. Niet iedereen doet dat", vervolgt de sportbestuurder, die spreekt van onkunde bij analytici Dieter Hamann en Lothar Matthäus: "Zij hebben in hun leven nog nooit een winst-en-verliesrekening of een balans gezien", aldus Watzke, die uithaalt naar Oliver Mintzlaff van RB Leipzig en 'gluiperd' Uli Hoeness van Bayern München.

"Bij Bayern draait het om hem (Hoeness, red.). Hij is een gluiperd", verwijst Watzke naar de spelers die Bayern los heeft geweekt bij Dortmund. "Dit hebben wij in het verleden meegemaakt." Watzke had ook geen goed woord over voor Mintzlaff, die zei dat Leipzig de enige echte uitdager van Bayern is: “Hij weet hoe hij dat moet zeggen. Het zijn toch alleen maar marketingmensen daar?”