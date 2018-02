‘Na dat duel zag ik dat Messi huilde, omdat hij zoveel van zichzelf vraagt’

Alexis Sánchez erkent in gesprek met Sky Sports dat hij net als andere topvoetballers veel geld verdient bij Manchester United. De Chileen, die Arsenal afgelopen transferperiode verliet voor the Red Devils en naar verluidt ongeveer 400.000 euro per week opstrijkt, benadrukt echter dat geld niet het belangrijkste is in het leven.

"Ik denk dat voetbal veel levens redt", begint de aanvaller. "Het kan je een luxueus leven schenken, maar mensen zien niet alle inspanningen die achter de schermen geleverd moeten worden. Dat betekent bijvoorbeeld het niet zien van je familie, of de verjaardag van je moeder missen. Veel spelers zijn zo gefocust dat ze zelfs de geboorte van hun kinderen missen."

"Je kan bijvoorbeeld kapot zijn en huilen na een wedstrijd of finale als je die verliest. Dat hoort bij voetbal", vervolgt Sánchez, die wijst op een incident dat plaatsvond in de kleedkamer van Barcelona na de halve finale van de Champions League tegen Chelsea in 2012. De Catalanen stonden met 2-0 voor tegen the Blues, maar moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen in de tien man van Chelsea (2-3). Tijdens het duel miste Lionel Messi een penalty.

"Na het duel met Chelsea zag ik dat Messi huilde. Dat is omdat spelers zoveel van zichzelf vragen. Mensen zien dat niet. Mensen zeggen: 'Hij loopt naast zijn schoenen.' Of: 'Hij is veranderd.' Je koopt een blitse auto en men zegt dat je een opschepper bent. Ik heb in de loop der jaren zoveel geleerd en ervaren. Je kan niet iedereen te vriend houden. Er zijn altijd een paar die boos moeten zijn."