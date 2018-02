Verbeek herleeft Feyenoord-tijd: ‘Altijd mensen die achter je rug om praten’

Gertjan Verbeek heeft sinds zijn komst bij FC Twente nog weinig zeges behaald. De positie van de oefenmeester wankelt volgens het Algemeen Dagblad enigszins, aangezien medewerkers van de Eredivisionist ontevreden zouden zijn over Verbeek. De trainer is geïrriteerd over de 'gekleurde berichtgeving' van de krant.

"Ik weet niet waar zij de informatie vandaan krijgen. Ik heb Sjoerd Mossou (journalist van het Algemeen Dagblad, red.) laatst ook weer op de radio gehoord. Toen rakelde hij wat verhalen op over mijn Feyenoord-periode. Die informatie is altijd eenzijdig", legt Verbeek, die zondagmiddag vanaf de tribune moet toekijken hoe FC Twente het doet tegen Ajax, in gesprek met de NOS.

"Er zijn altijd mensen die achter je rug om over dingen praten. Bij Feyenoord waren het de spelers die informanten waren van de pers. Zij weten ook wat die spelers uitvreten, maar daar schrijven ze dan niet over", vervolg Verbeek, die spreekt over gekleurde berichtgeving. Hij zegt dat hij prettig samenwerkt met technisch directeur Jan van Halst en financieel directeur Erik Velderman, ondanks de soms pittige discussies. "Mijn waarheid ziet er anders uit."