Bayern München bindt vervanger van Neuer: ‘Hij speelt een belangrijke rol’

Sven Ulreich blijft de komende jaren verbonden aan Bayern München. De doelman beschikte over een aflopend contract, maar heeft zijn verbintenis zondag verlengd tot medio 2021. Dat maakt Bayern via de officiële kanalen bekend. Ulreich is dit seizoen uitgegroeid tot basisklant, vanwege de ernstige voetblessure van Manuel Neuer.

Tussen 2008 en 2015 speelde Ulreich voor VfB Stuttgart, waarna hij de overstap maakte naar Bayern München. In zijn eerste twee seizoenen kwam hij tot een totaal van zes optredens. Dit seizoen profiteert Ulreich van de absentie van Neuer: in 17 van de 22 competitiewedstrijden stond de 29-jarige sluitpost onder de lat. Met zijn nieuwe contract wordt Ulreich beloond voor zijn bijdrage in de afgelopen maanden.

"Ik ben heel blij dat Bayern op me blijft vertrouwen en dat ik deze grote club de komende jaren kan helpen bij het bereiken van de doelstellingen", vertelt Ulreich op de clubsite. "Mijn gezin en ik voelen zich heel goed in München" Volgens sportief directeur Hasan Salihamidzic hebben de afgelopen drie jaar aangetoond dat Bayern altijd kan rekenen op Ulreich. "Als doelverdediger en als mens. Vooral dit seizoen speelt hij een belangrijke rol bij ons succes in de Bundesliga, de Champions League en de DFB-Pokal."