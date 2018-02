Getergde Mkhitaryan wijst naar doelpunt tegen Ajax: ‘Dat mogen ze vinden’

Henrikh Mkhitaryan besloot Manchester United op de slotdag van de winterse transferperiode achter zich te laten en zich aan te sluiten bij Arsenal, terwijl Alexis Sánchez de omgekeerde weg bewandelde. De Armeniër maakt bij the Gunners tot dusver een prima indruk en zegt dat de aanwezigheid van Arsène Wenger erg prettig is ten opzichte van José Mourinho.

"Mourinho eiste veel van zijn spelers", zegt Mkhitaryan, die sinds zijn vertrek bij Borussia Dortmund in de zomer van 2016 actief was geweest op Old Trafford, in gesprek met SFR Sport. "Hij eiste heel veel, hij was erg hard. Wenger is vriendelijker, hij begrijpt je. Hij kan nadenken over de situaties van de spelers en is veel kalmer. Dat is het verschil (tussen Mourinho en Wenger, red.)."

Mkhitaryan wist met the Red Devils drie prijzen te winnen, waaronder de Europa League ten koste van Ajax. De middenvelder wist in de finale tegen de Amsterdammers zelfs te scoren. Hij kan zich dan ook niet vinden in de meningen dat hij geen impact zou hebben gehad bij de Engelse grootmacht: "Ik vind dat ik een goede indruk heb achtergelaten bij Manchester United."

"Ik heb goed gepresteerd bij Manchester United, ook al had ik wat moeilijkheden", vervolgt Mkhitaryan. "We hebben in anderhalf jaar tijd drie prijzen gewonnen, niet iedere club kan dat bereiken. Ik maakte een doelpunt in de finale tegen Ajax. Als mensen zeggen dat ik niet genoeg succes had bij United, mogen ze dat vinden. Maar ik kan zeggen dat ik wél veel succes had met de club."