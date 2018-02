VIDEO - Jovetic draagt met fraaie stift en intikker bij aan vierklapper Monaco

AS Monaco heeft zaterdag in de strijd om plek twee achter koploper Paris Saint-Germain geen fout gemaakt. De regerend landskampioen was met overtuigende cijfers te sterk voor Angers SCO en Stevan Jovetic was met twee treffers, waaronder een fraaie lob, de grote man aan de kant van de Monegasken. Bekijk de samenvatting van het duel hieronder.