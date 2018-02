‘Ik speelde met Eriksen, Alderweireld en Vertonghen, een prachtige lichting’

Dmitri Bulykin was gedurende zijn loopbaan drie jaar actief in de Nederlandse Eredivisie, waarvan één seizoen in het shirt van Ajax. De inmiddels 38-jarige Rus denkt nog met warme gevoelens terug aan zijn tijd in Amsterdam en stond in die tijd samen met een aantal spelers die nu in de top van Europa actief zijn op het veld.

“Ajax is een topclub. Ik begon als wissel en moest de strijd aangaan met Kolbeinn Sigthorsson. Toen hij geblesseerd raakte kwam ik in de basis terecht. Ik was een ervaren man tussen de jonge spelers. Christian Eriksen, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen. Een prachtige lichting om van deel uit te maken”, blikt hij terug op de website van de Amsterdammers.

Bulykin kon het in het veld vooral goed vinden met Eriksen: “We hadden een klik met elkaar en zijn assists waren goed voor mij. Hij liet al bij Ajax zien dat hij een topvoetballer zou worden. Zijn kwaliteit en visie zijn ongelofelijk.” De spits, die verder voor ADO Den Haag en FC Twente speelde, pakte in zijn enige seizoen in Amsterdam de landstitel: “Ik weet nog goed dat het licht uitging en dat de fans naar ons schreeuwden. Het was ongelofelijk. Ajax heeft fantastische supporters en een geweldig stadion. Hier heb ik de beste tijd van mijn carrière gehad.”

Zondagmiddag treft Ajax in FC Twente een van zijn andere voormalige werkgevers en Bulykin denkt dat de drie punten in de Johan Cruijff ArenA zullen blijven: “Twente is helaas niet zo goed op dit moment. Ze hebben problemen en spelen in de onderste regionen. Ajax heeft daarentegen een heel sterk team. Ik denk daarom dat Ajax drie punten gaat pakken. Het verschil tussen beide teams is op dit moment groot.”