Van Gaal aangepakt: ‘Ik kreeg van hem geen enkele kans, echt niet’

Adnan Januzaj kan het nog altijd niet verkroppen dat zijn tijd bij Manchester United niet heel succesvol is verlopen. De Belgisch international, momenteel actief bij Real Sociedad, heeft al meerdere keren gezegd dat de komst van Louis van Gaal op Old Trafford in 2014 desastreus voor zijn ontwikkeling bij United was en herhaalt deze woorden andermaal.

"Ik kreeg van hem (Van Gaal, red.) geen enkele kans, echt niet. Ik deed gewoon niet mee. Hoe kan ik dit het beste zeggen? Hij gaf me niet de juiste signalen om mijn spel te verbeteren. Ik was echt een jonge speler. Als je een jonge speler bent, moet een manager je vertrouwen geven. Laat ze spelen en groeien", aldus Januzaj, geciteerd door de Daily Mirror.

"Maar natuurlijk gebeurde dat niet onder Van Gaal", vervolgt de 23-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler. "Het was een erg moeilijk seizoen voor mij. Daarvoor had David Moyes mij vanaf de eerste dag vertrouwen gegeven. Hij begreep dat ik een jonge speler was, maar toen Van Gaal arriveerde, veranderde alles. Mijn ontwikkeling stopte."

"Voor een voetballer is het allerbelangrijkste het vertrouwen van de manager. Dan ga je het veld op met de intentie alles voor de manager te geven. Maar ook voor de ploeg en de fans. Wanneer ik op het veld sta, denk ik nooit na over wat men over mij zegt. Destijds wilde ik mijn kwaliteiten tonen. Maar mentaal was het gewoon erg zwaar", besluit Januzaj.