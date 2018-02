Feyenoorder getipt: ‘Ik vind dat hij de Premier League of Bundesliga aan kan’

Simon Gustafson wordt dit seizoen door Roda JC Kerkrade gehuurd van Feyenoord en daar is Robert Molenaar erg content mee. De trainer van de Limburgers is van mening dat de Zweedse middenvelder een stap naar een topcompetitie aankan: "Ik vind het belangrijk dat hij zich realiseert waar zijn ontwikkeling zit."

"De kwaliteiten van hem zijn duidelijk in balbezit, aanvallen en combineren. Maar hij kan ook niet goed tegen zijn verlies. Hij laat goede dingen zien, maar ook dingen waarvan we denken of dat bij zijn ambitie past. Ik vind dat hij de Premier League of Bundesliga aan kan", zegt de oefenmeester in gesprek met FOX Sports.

"Dan is de ondergrens heel belangrijk. Soms zit dat in een gele kaart teveel pakken", vervolgt Molenaar, die erkent dat Gustafson een speler is die soms gefrustreerd op het veld rondloopt als het minder loopt bij Roda. "Ik beticht hem absoluut niet van lichtzinnigheid. Het is vaak het kunnen refocussen na tegenslag. Daar moet hij zich druk om maken."