Agüero: ‘Geweldige speler, iedere ploeg in de wereld zou hem graag hebben’

Sergio Agüero deed zaterdagavond van zich spreken door vier keer het net te vinden in de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Leicester City. De Argentijn, die dit seizoen 21 doelpunten heeft gemaakt in 22 Premier League-wedstrijden, erkent dat ook teamgenoot Kevin De Bruyne geweldig speelde tegen the Foxes.

De Belgische middenvelder, die onlangs tot 2023 bijtekende bij de Engelse grootmacht, wist Agüero drie keer te bedienen tegen Leicester City. De spits zegt via de officiële kanalen van Manchester City dat De Bruyne van een ongekend niveau is. “Gelukkig speelt Kevin De Bruyne voor ons, hij zorgt ervoor dat wij zoveel scoren.”

“Ik heb heel blij, want de meeste doelpunten komen door zijn assists. Ik hoef alleen maar mijn voet tegen de bal te zetten. Natuurlijk ben ik ook voor hem heel blij. Hij is een geweldige speler. Iedere ploeg in de wereld zou hem graag hebben”, aldus Agüero over De Bruyne, die dit seizoen al tot veertien assists is gekomen in de Premier League.

Oud-middenvelder Jamie Redknapp was bij Sky Sports onder de indruk van het optreden van De Bruyne. “Je moet nu wel de creativiteit, inventiviteit en genialiteit van De Bruyne erkennen. Het lijkt wel alsof hij de wedstrijd in slow motion ziet, dat is wat ik altijd heb gezien bij geweldige spelers met wie ik gewerkt heb of tegen heb gevoetbald. De wijze waarop zijn brein werkt, is van een ander niveau, onvergelijkbaar met iemand anders. Hij is uniek.”