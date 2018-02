Bayern lacht om ‘Spaans’ bericht: ‘Maar het is een geweldige voetballer’

Bayern München neemt afstand van de berichten dat men belangstelling heeft voor Max Meyer. De aanvallende middenvelder, 22 jaar, beschikt over een aflopend contract met Schalke 04 en werd eerder al maandenlang met Barcelona in verband gebracht. De media in Spanje verzekeren inmiddels dat Meyer niet meer in het Camp Nou in beeld is en dat de toekomst van de Duitser heel waarschijnlijk bij Bayern ligt.

"Dit bericht komt uit Spanje", reageerde technisch directeur Hasan Salihamidzic zaterdag, na de 2-1 overwinning op Schalke. "Dit komt Spaans op mij over." In Duitsland gebruikt men een dergelijke uitdrukking als iets waarschijnlijk niet waar is. "Als er iets aan de hand zou zijn, zouden jullie er zeker van op de hoogte worden gebracht. Maar het is een geweldige voetballer, dat lijdt geen twijfel."

"Als je echter naar ons middenveld kijkt, zie je dat we reeds een uitstekende bezetting hebben." Bayern verzekerde zich voor komend seizoen al van de diensten van Leon Goretzka, die ook een aflopend contract met Schalke heeft. Meyer maakte in 2012/13 zijn debuut voor die Königsblauen en staat inmiddels op 182 duels en 22 doelpunten.

Technisch directeur Christian Heidel van Schalke slaakte een diepe zucht. "Ik verwacht dat een krant in Griekenland komende week publiceert dat Max Meyer naar TSG Hoffenheim vertrekt. Dat is onze volgende tegenstander. We besteden al geen aandacht meer aan zulke berichten."