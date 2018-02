‘Unieke’ De Bruyne ontstijgt PL-legendes: ‘De beste die ik heb gezien’

Manchester City maakte zaterdag, na een moeizame fase, gehakt van Leicester City (5-1), mede door vier goals van Sergio Agüero. Een andere uitblinker bij de ploeg van manager Josep Guardiola was Kevin De Bruyne, die drie assists afleverde. Jamie Redknapp steekt zijn bewondering voor de middenvelder niet onder stoelen of banken en stelt dat de Belgisch international van een ongenaakbaar niveau is.

“Je moet nu wel de creativiteit, inventiviteit en genialiteit van De Bruyne erkennen. Het lijkt wel alsof hij de wedstrijd in slow motion ziet, dat is wat ik altijd heb gezien bij geweldige spelers met wie ik gewerkt heb of tegen heb gevoetbald”, aldus een lovende Redknapp bij Sky Sports. “De wijze waarop zijn brein werkt, is van een ander niveau, onvergelijkbaar met iemand anders. Bij grote spelers lijkt het alsof het spelletje stil staat als ze de bal hebben. Hij is uniek.”

“Ik durf wel te zeggen dat, in vergelijking met Cesc Fàbregas, Frank Lampard en Ryan Giggs, de beste 'assist-makers' van de Premier League, De Bruyne de beste is die ik heb gezien in het passen van de bal", vervolgt de oud-middenvelder. “Hij heeft ook verschillende soorten passes in zijn arsenaal. Hij heeft de hele mikmak. Hij is zo’n speciaal talent. Manchester City heeft hem voor lange tijd vastgelegd en dat is geweldig voor de Premier League.”

“Hij ziet zo duidelijk hoe het spelletje verloopt en weet welke soort passes hij moet geven. De voorzet bij het eerste doelpunt… De voorzet bij het tweede doelpunt en zelfs dat kleine, subtiele balletje die bij Agüero terechtkwam… Het is echt uniek, want niet veel spelers doen je zo versteld staan. 'Wow, heb je dat gezien?' Dat is wat hij doet. Hij doet het onverwachte", besluit Redknapp.