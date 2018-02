Zondag, 11 Februari 2018

Liverpool én Arsenal azen op keeper van 45 miljoen euro

Kevin De Bruyne heeft zijn toekomst al uitgestippeld. De middenvelder van Manchester City wil in zijn laatste jaren als voetballer graag actief zijn in de Major League Soccer, zo verzekert zijn zaakwaarnemer. (The Sun)

Woensdag is er meer duidelijkheid over de toekomst van John Stegeman bij Heracles Almelo. De trainer, in het bezit van een aflopend contact, heeft zelf de knoop al doorgehakt. (Voetbal International)

Liverpool gaat de strijd aan met Arsenal. The Reds zien net als de club van Arsène Wenger in doelman Jack Butland van Stoke City, die wordt getaxeerd op 45 miljoen euro, een welkome versterking. (The Sun)

Thomas Lemar is niet meer in beeld bij Liverpool. Manager Jürgen Klopp aast nu op Leon Bailey, maar de aanvaller van Bayer Leverkusen staat ook op de radar van Chelsea, Arsenal, Manchester United en Tottenham Hotspur. (Daily Mirror)

Harry Maguire imponeert bij Leicester City dit seizoen. Manchester United en Manchester City denken eraan de centrale verdediger in de zomer over te nemen van the Foxes. (Daily Mirror)