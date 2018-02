‘Ik ben erg boos, ik verdien het om woensdag tegen PSG te spelen’

De Europese voetbalbond UEFA handhaafde vorige week de schorsing van Dani Carvajal van Real Madrid voor het opzettelijk incasseren van een gele kaart. De Spaanse topclub was in beroep gegaan tegen de straf, maar vond geen gehoor. De verdediger mist daardoor de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League, komende woensdag tegen Paris Saint-Germain.

Carvajal pakte in de laatste minuut van de groepswedstrijd tegen APOEL Nicosia een prent door bij een ingooi opzichtig tijd te rekken. De Spanjaard, die op scherp stond, miste zodoende dus de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Borussia Dortmund en dacht bij de knock-outronde met een schone lei te kunnen beginnen. Real Madrid had zich op dat moment al voor de volgende ronde van het toernooi geplaatst.

De UEFA dacht daar anders over en daar is Carvajal niet over te spreken. Hij moet zodoende in totaal twee duels toekijken. "Er is helaas geen oplossing. Het is de UEFA die deze beslissing heeft genomen", vertelde Carvajal zaterdag na de 5-2 zege op Real Sociedad. "Ik ben erg boos, ik verdien het om woensdag tegen PSG te spelen. Ik ben beschikbaar voor de trainer. Ik kan er helaas niets aan doen. Ik kan alleen mijn teamgenoten aanmoedigen en mezelf voorbereiden voor de return."

In 2010 onderzocht de UEFA ook al twee spelers van Real Madrid voor het bewust incasseren van gele kaarten. Xabi Alonso en Sergio Ramos kregen in november van dat jaar allebei in de slotfase hun tweede gele kaart in de groepswedstrijd tegen Ajax. Destijds werd José Mourinho voor twee duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk, omdat hij opdracht gaf aan de Spanjaarden om met opzet een tweede gele kaart te krijgen. Real moest toen ook een boete van 120.000 euro betalen.