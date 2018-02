Conte hoopt op Chelsea: ‘Er zijn twee opties: de domme en de intelligente’

Antonio Conte wist met Chelsea slechts twee van de laatste tien wedstrijden in winst om te zetten, maar de Italiaan is nog altijd van mening dat een ontslag bij de regerend landskampioen niet aan de orde is. De manager van the Blues stelt tegenover verschillende Engelse media dat een ontslag van zijn persoon dom beleid zou zijn van de topclub.

"Naar mijn mening blijf je altijd met een manager werken, niet louter op wat hij bereikt in één seizoen. Maar op basis van het feit dat je hem kan vertrouwen. Je moet iets met hem opbouwen. Dat betekent niet dat je iets moet winnen, want dat is niet makkelijk. Zeker in Engeland is dat niet simpel. En als je wel wint, maar de club heeft geen vertrouwen… Dat zou wel een goede reden zijn", aldus Conte, geciteerd door onder meer the Guardian.

"Er zijn dus twee opties: de domme en de intelligente", vervolgt de oefenmeester. "Dit is mijn mening. Als de club besluit mij weg te sturen, en ik zou niet weten wanneer, dan zal het zijn omdat ze niet tevreden zijn met mijn werk." Chelsea neemt het maandagavond op tegen West Bromwich Albion en Conte benadrukt dat een overwinning op the Baggies belangrijk is, aangezien kwalificatie voor de Champions League noodzakelijk is voor the Blues.

"Aan de start van het seizoen willen alle zes de topteams vechten voor deze plekken, zeker ook voor de titel. Soms kan het gebeuren dat je slaagt, zoals wij vorig seizoen. Soms kan je alleen maar vechten voor een plek in de Champions League, zoals dit seizoen het geval is voor ons”, aldus Conte, die tot medio 2019 vastligt op Stamford Bridge en benadrukt dat hij niet weg wil: “Bij mij is er de wil om te blijven en te werken bij deze club."