Cocu deelt complimenten uit: ‘Fantastisch, hij is een belangrijke voetballer’

PSV boekte zaterdagavond de twintigste competitiezege van het seizoen. De koploper van de Eredivisie kwam op bezoek bij Sparta Rotterdam terug van een achterstand en won met 1-2. Het team van Dick Advocaat kwam al in de zesde minuut aan de leiding via Kenneth Dougall, maar Steven Bergwijn hielp de ploeg van Phillip Cocu aan de winst met treffers in de 41e en 56e minuut.<

Cocu was zeer te spreken over Bergwijn, die met twee prachtige goals PSV de overwinning op Het Kasteel bezorgde. "Het was fantastisch. Hij brengt tegenstanders in moeilijkheden en bezorgt ons de overwinning. Hij is een belangrijke speler voor ons", zo verzekerde de oefenmeester van PSV in gesprek met FOX Sports. Het was de tiende keer dit seizoen dat de koploper met één doelpunt verschil won.

PSV had het niet makkelijk en stond met name in de slotfase behoorlijk onder druk in Rotterdam. "Dat moeten wij beter kunnen", vervolgde Cocu. "We hadden veel moeite met het veld, gleden continu weg en konden de bal niet in de ploeg houden. Ik had ook niet het gevoel dat de 1-3 dichtbij was dus dan moet je zorgen dat het bij 1-2 blijft. Maar op dit moment heb ik weinig te klagen."

Na rust moest PSV verder zonder Hirving Lozano, die door klachten aan zijn bovenbeen niet verder kon en werd vervangen door Albert Gudmundsson. "Hij heeft twee behoorlijke tikken gehad en daar had hij wel last van", verklaarde Cocu. "Toen hebben we hem eraf gehaald om geen risico te nemen."