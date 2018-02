Roda JC Kerkrade ontkent: ‘We hebben alleen een kop koffie gedronken’

De kans is klein dat Roda JC Kerkrade in zee gaat met Salar Azimi. De Iraanse Nederlander verzekerde afgelopen week dat hij een bod op de Limburgse club had uitgebracht en dat hij honderd procent serieus was. Bij Roda neemt men afstand van de uitspraken. "Hij wil graag Roda kopen, maar hij wilde ook Oostende kopen", zo stelt directeur Wim Collard in gesprek met FOX Sports.

"Afgelopen woensdag heeft hij voor de wedstrijd tegen Ajax een uur en een kwartier gesproken met twee leden van de raad van commissarissen en Frits Schrouff. Ik heb hem in de businessclub daarna mogen ontmoeten", vervolgde Collard, die zich afvraagt waarom Azimi openlijk heeft laten weten dat hij een bod heeft uitgebracht. "Wij denken: er is geen bod gedaan, we hebben alllen een kop koffie gedronken. We zien wel wat de toekomst brengt", zo benadrukt de sportbestuurder.

"Frits zoekt meer een sportiefgerelateerd persoon om zijn aandelen over te nemen", verwijst Collard naar grootaandeelhouder Frits Schrouff. Een overname van Roda door Azimi ligt dan ook niet voor de hand. "Alle goede bedoelingen van meneer Azimi kan ik begrijpen, maar ik denk niet dat Roda JC de club is waar dit soort zaken bij past. De voorkeur gaat naar Aleksei Korotaev, maar er zijn meer opties. Het is jammer dat dit soort zaken zo snel in de media komt."

Azimi is geen onbekende in de voetbalwereld, want vorig seizoen beloofde hij de selectie van NAC Breda een premie van ruim een ton indien promotie veiliggesteld werd. De zakenman werd eerder in België ook genoemd als de mogelijke nieuwe eigenaar van KV Oostende, dat momenteel in handen is van Marc Coucke. Hij wil de club echter lozen, omdat hij de eigenaar van Anderlecht wordt. In Nederland werd Azimi eerder als potentiële investeerder in verband gebracht met FC Dordrecht.