Mourinho benadrukt: ‘Ik ben de trainer met het meest voorbeeldige gedrag’

José Mourinho is van mening dat hij de manager met het meest voorbeeldige gedrag in de Premier League is. De Portugees zorgde in de loop der jaren voor de nodige confrontaties aan de zijlijn en lag vaak in de clinch met de tuchtcommissies. De manager van Manchester United stelt echter dat hij aan zijn gedrag heeft gewerkt, ook al ziet hij zelf ook nog wat oneffenheden in zijn doen en laten.

"Ik ben ervan dat ik de prijs voor de trainer met het meest voorbeeldige gedrag ga winnen", zo verzekerde Mourionho zaterdag. "Dat ben ik namelijk. Ik ben heel serieus. Er zijn zoveel prijzente winnen. Prestatie van de week, Manager van de Maand, en dit en dat. Men zou ook een prijs moeten uitdelen voor de man die zich het meest gedraagt aan de zijlijn. De vierde officials zouden hun stem moeten uitbrengen."

"Ik weet zeker dat ik zou winnen. Ik ben bloedserieus", vervolgde de Portugees. "Ik heb aan de zijlijn geen enkel probleem jegens een vierde official gecreëerd, afgezien van mijn rode kaart tegen Southampton. Toen zette ik mijn voet op het speelveld. Ik ben serieus, ik bereid me goed voor, ik ben heel blij. Ik weet dat ik tijdens een wedstrijd mijn geduld of controle kan verliezen. Ik ben niet perfect."

"Ik ga niet van the Bad One naar the Perfect One, geen denken aan. Maar ik probeer het, ik waag een poging en ik ben blij met hoe het gaat." Mourinho wordt nog altijd gezien als de man die op Old Trafford een sprint langs de zijlijn trok toen 'zijn' FC Porto had gescoord of als de man die wijlen Tito Vilanova in zijn oog prikte. De Portugees zette de afgelopen maanden echter vraagtekens bij het wispelturige gedrag van collega's als Antonio Conte en Jürgen Klopp aan de zijlijn.