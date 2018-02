Mourinho sluit verkoop in de zomer uit: ‘De logica ontbreekt volledig’

David de Gea wordt opnieuw met een transfer naar Real Madrid in verband gebracht. De doelman liet enkele weken geleden weten dat hij zich nu niet met zijn toekomst wilde bezighouden, daar Manchester United nog om diverse prijzen strijdt. Jose Mourinho liet echter al openlijk en duidelijk weten dat men ook graag ná 30 juni 2019 met de doelman verder wil. De media in Spanje verzekeren dat De Gea nog altijd bij Real in beeld is.

De Gea liep in de zomer van 2015 een transfer naar Real Madrid mis. Hij ondertekende vervolgens een nieuw contract met Manchester United, tot volgend jaar zomer. Mourinho kreeg zaterdag volop vragen over een eventuele zomerse transfer van de Spaans international. "Denk je dat een club die probeert om de beste spelers aan te trekken, bereid is om de beste spelers te verkopen? De logica ontbreekt volledig."

"Als je een bepaald niveau wil bereiken, moet je de beste spelers halen. Dat hebben we gedaan met Alexis Sánchez, Nemanja Matic en Paul Pogba. Én je beste spelers niet laten gaan." Manchester United en Real Madrid waren bijna drie jaar geleden akkoord over een transfer van De Gea naar het Santiago Bernabéu. De formaliteiten konden echter niet tijdig worden afgerond, waardoor de keeper een transfer misliep.

De Gea, 27 jaar, is met 90 clean sheets in 226 Premier League-duels tot een van de beste keepers van de Engelse competitie uitgegroeid. De doelman kwam in de zomer van 2011, op twintigjarige leeftijd, voor dik twintig miljoen euro over van Atlético Madrid. De Gea had nog geen twee jaar eerder zijn debuut onder de lat van de Madrilenen gemaakt.