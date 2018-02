Van 't Schip baalt: 'Een belangrijke schakel, ik vind het erg jammer'

John van 't Schip gunt Dwight Lodeweges een vertrek naar het Nederlands elftal. De assistent-trainer van PEC Zwolle is bij kersvers bondscoach Ronald Koeman in beeld als aanvulling voor de technische staf van Oranje. "Hij is een belangrijke schakel in onze technische staf. Ik vind het erg jammer, dat heb ik hem ook gezegd."

"Maar ik snap dat het een mooie kans voor hem is dat hij aan het einde van zijn carrière zoiets kan gaan doen", vertelde de oefenmeester van PEC Zwolle. Hij gaat dan ook niet voor het vertrek van Lodeweges liggen. "Dat heeft geen zin. Ik wil niemand hebben die graag ergens anders heen wil. Volgens mij is dit allemaal besproken voor hij tekende. Dus het is niet zo dat hij vier jaar verbonden is aan de club."

"Dit zal in alle redelijkheid opgelost worden", verzekerde Van 't Schip aan FOX Sports. Lodeweges stopte afgelopen najaar bij de KNVB als bondscoach van Oranje Onder-20, omdat hij de functie niet meer kon combineren met zijn rol als assistent-trainer bij PEC. Hij was sinds augustus 2016 werkzaam bij de KNVB. Omdat Lodeweges nog tot medio 2021 vastligt in Zwolle, moet de KNVB diens contract afkopen. De bond onderhandelt daar momenteel over met PEC.

"Ik heb een aantal gesprekken met Dwight gevoerd en het is nu aan de KNVB om dat zo snel mogelijk in te vullen en definitief te maken", zei Koeman eerder in gesprek met De Telegraaf. "Ik probeer ervoor te zorgen dat ik voor iedere functie de beste man krijg. Dat is ook de reden dat ik Lodeweges als assistent aan mijn staf wil toevoegen."

Lodeweges, zestig jaar, zou de technische staf van Koeman, die verder moet gaan bestaan uit Kees van Wonderen, keeperstrainer Patrick Lodewijks en conditietrainer Jan Kluitenberg, completeren. De laatste klus van Lodeweges als hoofdtrainer was bij sc Heerenveen. Eerder stond hij ook voor de selectie bij onder meer SC Cambuur, NEC, PSV (interim), FC Groningen, PEC, FC Edmonton en JEF United.