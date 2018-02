Jeugdexponent staat op bij PSV: ‘Dit is het beste resultaat, fantastisch’

Steven Bergwijn stond zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam bij afwezigheid van Marco van Ginkel en Hirving Lozano op bij PSV. De twintigjarige dribbelaar nam op slag van rust de gelijkmaker voor zijn rekening en tekende kort na rust ook voor de 1-2, wat uiteindelijk het winnende doelpunt op Het Kasteel bleek te zijn.

Beide doelpunten die Bergwijn van riante afstand maakte waren van grote schoonheid. "Ik dacht: gewoon schieten. De bal kwam perfect. Vorige week kreeg ik ook een paar kansjes, maar werden de inzetten telkens van de lijn gehaald. Nu gingen ze er wel in", blikt de jeugdexponent van PSV voor de camera van FOX Sports terug. Bergwijn kreeg in de rust enkele instructies mee van trainer Phillip Cocu. "Hij zei dat ik iets langer moest wachten, zodat ik beter kon anticiperen."

Bergwijn kan rekenen op de complimenten van Cocu. "Hij traint er veel op en dit is het beste resultaat, fantastisch. De vorige wedstrijd liet hij zich ook zien door goed vanuit zijn taak te spelen en deze keer maakt hij belangrijke goals waardoor we winnen", aldus de oefenmeester, die na afloop een opgeluchte indruk maakte. "Nou, dat is een groot woord. We hadden veel moeite met het veld, gleden continu weg en konden de bal niet in de ploeg houden. Ik had ook niet het gevoel dat de 1-3 dichtbij was, dan moet je zorgen dat het 1-2 blijft."

Lozano haakte halverwege met een blessure af bij PSV, dat het in Rotterdam ook al moest stellen zonder aanvoerder Marco van Ginkel. "Hij kreeg twee behoorlijke tikken. We besloten om geen risico te nemen", laat Cocu weten over de Mexicaanse vedette.