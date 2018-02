Napoli wist doelpunt van De Vrij uit en komt met fraai slotstuk

Napoli heeft de koppositie in de Serie A zaterdag heroverd. De ploeg van Maurizio Sarri moest winnen van Lazio om Juventus weer te passeren en dat leek zaterdag een zware klus te worden. Stefan de Vrij opende vroeg de score in Stadio San Paolo, maar daarna rechtte Napoli de rug: 4-1. Lazio blijft op de derde plek staan en verloor voor de derde keer op rij in de competitie.

Binnen enkele minuten greep Lazio verrassenderwijs de leiding via De Vrij. De verdediger maakte zijn vierde doelpunt van het seizoen, nadat hij een voorzet van Ciro Immobile verlengde met zijn uitgestoken been. De Vrij, die ook de score opende tijdens de 1-4 nederlaag tegen Napoli eerder dit seizoen, zag dat Lazio de voorsprong lang wist vast te houden. Eenvoudig ging dat niet, want Napoli zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Die kwam er kort voor rust na een slimme vrije trap.

Op het middenveld legde Jorginho de bal haarfijn neer in de loop bij José Callejón, die ontsnapte aan de buitenspelval en beheerst afrondde. Even daarna werd Napoli-trainer Sarri weggestuurd nadat hij woedend reageerde op een overtreding van Sergej Milinkovic-Savic op Callejón. Zonder de aanwijzingen van de oefenmeester wist Napoli in de tweede helft toch afstand te nemen. De 2-1 viel uit een eigen doelpunt van Wallace, die een voorzet van Callejón.

Via Piotr Zielinski werd de marge even daarna twee. De Pool veranderde een schot van Mário Rui dusdanig van richting, dat doelman Thomas Strakosha kansloos was toen de bal de korte hoek in zeilde. Daarmee was de wedstrijd beslist en Napoli liep ook nog uit naar 4-1. Mertens was het eindstation van een vlotte counter over meerdere schijven, waarbij Napoli zich knap uit de drukte speelde en razendsnel aan de overkant was. Mertens gaf het laatste tikje op aangeven van Zielinski.