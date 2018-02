Ideeëloos AZ geeft Feyenoord kans om dichterbij te komen

AZ heeft zaterdagavond voor de tweede keer in een week tijd punten laten liggen voor eigen publiek. Het elftal van John van den Brom ontbeerde ideeën tegen VVV-Venlo en moest uiteindelijk genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. De Alkmaarders blijven derde staan in de Eredivisie, al kan Feyenoord het gat later dit weekeinde bij een zege op Vitesse wel verkleinen naar vijf punten.

AZ maakte midweeks indruk met een 0-4 zege bij FC Twente, maar VVV weigerde zich op diezelfde manier naar de slachtbank te laten leiden. Het elftal van Maurice Steijn stelde zich gedisciplineerd op in de eerste helft en hoefde nauwelijks kansen weg te geven. Sterker nog: de grootste mogelijkheid voor rust was voor de bezoekers. Lennart Thy kon na een klein half uur spelen alleen op Marco Bizot af, maar de spits van VVV schoot de bal naast.

Na de onderbreking maakte de thuisploeg jacht op de openingstreffer, maar VVV hield de ruimtes klein en bleef zo betrekkelijk eenvoudig op de been. Wout Weghorst kwam er niet aan te pas tegen Nils Röselerr, terwijl sterspeler Alireza Jahanbakhsh een draak van een wedstrijd speelde. Van den Brom besloot na precies een uur voetballen in te grijpen: Teun Koopmeiners werd naar de zijkant gehaald ten faveure van Oussama Idrissi.

Er was geen doorkomen aan voor AZ. Mats Seuntjens dwong Lars Unnerstall met een knal van afstand tot een redding, maar verder werd de Duitse doelman van VVV nauwelijks in de problemen gebracht. Ook Iliass Bel Hassani werd nog van stal gehaal door Van den Brom, maar een doelpunt was het publiek in het AFAS Stadion uiteindelijk niet gegeven, mede doordat Unnerstall redde op afstandsschoten van onder anderen Jahanbakhsh.