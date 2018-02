Technisch hoogstaand sc Heerenveen komt niet voorbij Roda JC

SC Heerenveen en Roda JC Kerkrade zijn zaterdag niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. In het Abe Lenstra Stadion kwamen de bezoekers voor rust verrassend op voorsprong; in de tweede helft bepaalde Arber Zeneli de eindstand. Heerenveen zocht naar meer en Roda JC mocht zich uiteindelijk gelukkig prijzen met het punt. De Friezen overnachten als nummer acht in de Eredivisie, terwijl Roda JC ook een plek stijgt en zestiende is. Beide teams kunnen zondag nog achterhaald worden.

In de voorgaande 12 onderlinge ontmoetingen in het Abe Lenstra vielen 48 doelpunten en dus mochten de toeschouwers spektakel verwachten. Qua doelpunten viel dat wellicht tegen in de openingsfase, maar Martin Ödegaard bracht wel leven in de brouwerij. De Noor was in de eerste twintig minuten de grote ster: hij strooide met fraaie passes en trucjes. In de vierde minuut was hij zelf ook verantwoordelijk voor het eerste schot van de wedstrijd. Vanaf de rand van het zestienmetergebied zocht hij de verre hoek, maar Hidde Jurjus greep goed in.

Heerenveen had het betere van het spel voor eigen publiek. Uitgespeelde kansen waren echter zeldzaam; Roda JC gaf weinig weg en kon tevreden terugkijken op het eerste halfuur. De Limburgers werden zelf zelden gevaarlijk, maar grepen elf minuten voor rust onverwacht de leiding. In de tegenaanval leverde Jorn Vancamp een voorzet met de buitenkant van de voet, waarna Maecky Ngombo knap raak kopte en zijn eerste treffer maakte sinds zijn rentree.

Roda JC mocht vijf minuten voor rust opgelucht ademhalen, toen een indraaiende vrije trap van Stijn Schaars uiteenspatte op de lat. Heerenveen voerde de druk na rust op en was halverwege de tweede helft erg dicht bij de gelijkmaker. Michel Vlap trok vanaf de linkerflank naar binnen en schoot rakelings naast het doel van Jurjus. Zeventien minuten voor tijd was het toch raak. Een fraaie hakbal van invaller Henk Veerman lanceerde Zeneli, die zijn opponent het bos in stuurde en gecontroleerd afrondde.