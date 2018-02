Snelste LaLiga-goal in laatste zeven jaar leidt ruime zege van Real Madrid in

Real Madrid heeft zaterdagavond aan het zelfvertrouwen gewerkt. Het team van Zinédine Zidane was vier dagen voor de eerste Champions League-ontmoeting met Paris Saint-Germain veel te sterk voor Real Sociedad. Het bezoek uit Baskenland verliet het Santiago Bernabéu met vijf tegendoelpunten: 5-2. Door de zege staat Real Madrid derde, met twee punten meer dan Valencia: 42 om 40. De club uit Oost-Spanje speelt zondag tegen Levante, terwijl Real Madrid nog een inhaalduel met Leganés tegoed heeft.

Real Sociedad keek na 47 seconden al tegen een achterstand aan. Lucas Vázquez kopte een pass van Cristiano Ronaldo vanaf links tegen de touwen en dat was de snelste treffer van Real Madrid in LaLiga in de laatste zeven jaar, sinds de treffer van Karim Benzema in 2011 tegen Barcelona (22 seconden). De bezoekers waren niet in staat om onder de grote druk van de Madrilenen uit te komen en kregen in de eerste helft vier tegengoals om de oren. Na 27 minuten werkte Cristiano Ronaldo de 2-0 achter Géronimo Rulli, na een goede pass van Marcelo vanaf de linkerkant.

Met een heerlijk geplaatst schot zette Toni Kroos in de 34e minuut de 3-0 op het scorebord. Real Madrid had op dat moment al tweemaal het aluminium geraakt, via Karim Benzema en Ronaldo, en had legio kansen om de score veel hoger te laten oplopen. De fans van de Koninklijke moesten genoegen nemen met een rake kopbal van de Portugees, uit een hoekschop. Zes minuten na rust ontsnapte Real Madrid: een kopbal van Juanmi belandde op de paal, buiten het bereik van Keylor Navas.

Het venijn in de tweede helft zat in de slotfase, met drie treffers in de laatste zeventien minuten. Jon Bautista leek met links de 4-1 en daarmee de eretreffer achter Navas te werken, maar acht minuten voor tijd trof ook Asier Illarramendi doel: 5-2. Tussendoor had Ronaldo zijn hattrick gecompleteerd, toen Rulli een poging van Gareth Bale niet klemvast kreeg: 5-1.