VIDEO - PSG wint en lijkt klaar voor eerste wedstrijd tegen Real Madrid

Paris Saint-Germain heeft zaterdag geen fout gemaakt in de uitwedstrijd bij Toulouse. De koploper van de Ligue 1 klopte de nummer vijftien met 0-1, dankzij een treffer van Neymar in de tweede helft. PSG breidt het gat met Olympique Marseille uit tot dertien punten; vrijdag had de nummer twee van Frankrijk al punten verspeeld tegen Saint-Étienne (2-2).