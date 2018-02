Nijhuis wekt onbegrip bij PSV: ‘Het liep vandaag weer uit de hand'

PSV speelde zaterdagavond geen grootse wedstrijd op bezoek bij Sparta Rotterdam, maar stelde de punten dankzij twee fraaie doelpunten van Steven Bergwijn uiteindelijk toch veilig (1-2). Luuk de Jong was na afloop bijzonder kritisch op het optreden van scheidsrechter Bas Nijhuis.

De aanvoerder van PSV vond dat de arbiter te veel toeliet. "We konden verwachten dat zij heel gretig zouden beginnen en dat zag je ook in de duels. Ze gingen er vol in. Je weet dat Nijhuis dingen laat doorspelen waarbij je denkt: is het wel verstandig om door te laten spelen? Dan loopt het soms uit de hand. Dat vond ik vandaag ook weer", vertelde hij voor de camera van FOX Sports.

PSV keek op Het Kasteel al binnen zes minuten tegen een achterstand aan. Bergwijn produceerde echter nog in de eerst helft de gelijkmaker en bezorgde PSV elf minuten na rust uiteindelijk de zege. "Als Sparta zo begint, dan maak je het jezelf alleen maar moeilijk. Al met al vond ik dat we een goede eerste helft speelden en ook terecht op 1-1 kwamen", vervolgde De Jong, die in het slot van het interview opnieuw vraagtekens plaatste bij het optreden van Nijhuis.

"Ik begrijp het soms niet. Vooral bij Nijhuis. Ik heb het gevoel dat hij nooit iemand in bescherming neemt voor de beuken die je krijgt. Dat die denkt: dat hoort erbij. Soms kop ik een bal door en krijg ik daarna nog een beuk. Steven Bergwijn krijgt nog een schop nadat die de bal wegspeelt. Dat soort dingen allemaal. Dan denk ik van: wees daar gewoon scherp op, dan kun je af en toe ook de spelers beschermen", aldus De Jong.