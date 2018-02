Agüero komt terecht in illuster rijtje: ‘Ik wil hem feliciteren’

Voor de derde keer in zijn carrière maakte Sergio Agüero zaterdag (minstens) vier doelpunten in één wedstrijd. De Argentijn loodste Manchester City met een vierklapper voorbij Leicester City (5-1). Na afloop wordt hij bewierookt door trainer Josep Guardiola. "Sergio heeft een ongelooflijk talent om toe te slaan in het zestienmetergebied, dus proberen we zoveel mogelijk kansen te creëren voor hem. Hij benut ze altijd."

Agüero staat dit seizoen op 21 treffers. Hij kwam terecht in een rijtje met Alan Shearer, Thierry Henry en Harry Kane, die ook in vier opeenvolgende Premier League-seizoenen minstens twintig keer scoorden. "Ik wil hem feliciteren, want het is niet makkelijk om er vier te maken", zegt Guardiola. Agüero maakte al zijn doelpunten in de tweede helft. Na het eerste bedrijf stond het 1-1; Manchester City had de nodige problemen met Leicester City. "We hadden het moeilijk met hun 4-5-1-systeem in de eerste helft. Na de rust vonden we meer ruimte via onze vleugelspelers. Over het geheel was het een goede wedstrijd tegen een goede ploeg", concludeert Guardiola voor de camera van de BBC.

Manchester City heeft een voorsprong op Manchester United van zestien punten, al komt de nummer twee van de Premier League zondag nog in actie. De landstitel is binnen handbereik voor the Citizens. "Mijn advies aan de spelers is om niet na te denken over hoeveel wedstrijden er nog op het programma staan. Kijk alleen naar de volgende", doceert Guardiola, "Elke keer als we dit seizoen punten verloren, wisten we de daaropvolgende wedstrijd te winnen. Dat is enorm belangrijk. We moeten consistent blijven. Als we kampioen worden, zou dat heel bijzonder zijn."