Willem II loopt na bizarre misser Ogbeche tegen nederlaag aan

Heracles Almelo heeft zich knap weten te herstellen van de 6-1 nederlaag die het midweeks leed op bezoek bij NAC Breda. Het team van John Stegeman won zaterdagavond door een doelpunt van Vincent Vermeij met minimaal verschil van Willem II: 1-0. Het betekende voor de Almeloërs de eerste competitiezege sinds 12 december, toen Sparta Rotterdam met 3-2 werd verslagen.

Heracles had wat goed te maken voor de eigen fans na de vernedering in Breda. De ploeg van Stegeman maakte aanvankelijk echter geen denderende indruk en ontsnapte acht minuten voor rust aan een achterstand. Na gestuntel in de verdediging van Heracles kreeg Bartholomew Ogbeche een niet te missen kans aangeboden door Fran Sol, maar Nigeriaanse spits schoot van dichtbij op onbegrijpelijke wijze naast.

Het publiek in het Polman Stadion werd zeker niet verwend, maar kreeg in de slotminuut van de eerste helft toch een doelpunt voorgeschoteld. Brandley Kuwas brak door aan de rechterkant van het veld, waarna de buitenspeler een intelligent passje in huis had op Vermeij. De spits kroop vervolgens in het strafschopgebied van Willem II voor directe tegenstander Darryl Lachman en schoot van een meter of twaalf uiteindelijk hard raak: 1-0.

Heracles had in de eerste helft over geluk niet te klagen en kwam een kwartier na rust opnieuw goed weg. Jordy Croux kon na een fraaie combinatie vrij aanleggen, maar hij stuitte op Bram Castro. De Tilburgers kregen daarna via onder anderen Ogbeche meer kansen op de gelijkmaker, maar die bleef uiteindelijk uit. Heracles is door de zege opgeklommen naar een elfde plaats in de Eredivisie en heeft een gat van zeven punten geslagen met Willem II.