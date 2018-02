FC Utrecht profiteert optimaal van belabberde uitvorm PEC

FC Utrecht heeft bijzonder goede zaken gedaan in de subtop van de Eredivisie. De club uit de Domstad rekende zaterdagavond op eigen veld af met nummer vijf PEC Zwolle en nadert die ploeg door de zege op de ranglijst tot één punt: 2-1. Gyrano Kerk en Zakaria Labyad verzorgden de doelpunten namens het elftal van Jean-Paul de Jong, die zo ongeslagen blijft als trainer van FC Utrecht.

PEC rekende midweeks voor eigen publiek in een spektakelstuk af met sc Heerenveen, maar de laatste drie uitwedstrijden die de ploeg in de Eredivisie speelde gingen met ruime cijfers verloren. Ook FC Utrecht kon zaterdagavond in eigen huis profiteren van de belabberde uitvorm van de Zwollenaren. Het team van De Jong schoot furieus uit de startblokken en had zichzelf al binnen 22 minuten een ruime voorsprong verschaft.

Kerk opende na ruim een kwartier voetballen de score door raak te schieten op aangeven van Sander van de Streek, waarna Labyad niet veel later voor de 2-0 tekende. Aan het doelpunt van Labyad ging defensief gestuntel bij PEC vooraf. De succesformatie van John van 't Schip maakt een matige indruk in de eerste helft, maar was via Ryan Thomas nog wel dicht bij de aansluitingstreffer. De Australiër schoot na een knappe rush echter naast.

PEC kwam na de onderbreking sterker uit de kleedkamer. Een snelle aansluitingstreffer bleef echter uit, hetgeen Van 't Schip er na uur spelen toe deed besluiten Queensy Menig als invaller binnen de lijnen te brengen. Het bezoek maakte wel jacht op het doel van David Jensen, maar de 2-1 van Mustafa Saymak vanaf de strafschopstip in blessuretijd kwam te laat om FC Utrecht echt aan het wankelen te krijgen. De Domstedelingen boekten zodoende hun tweede achtereenvolgende competitiezege, nadat midweeks ook al Sparta Rotterdam met 1-0 werd verslagen.