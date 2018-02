Talisca eist met prachtgoals hoofdrol op bij monsterzege Besiktas

Besiktas heeft geen fout gemaakt in de 21e speelronde van de Süper Lig. De Turkse titelverdediger had zaterdagavond op eigen veld geen kind aan hekkensluiter Karabükspor: 5-0. De Zwarte Adelaars naderen Istanbul Basaksehir door de overwinning op de ranglijst tot drie punten, al komt de koploper later dit weekeinde nog in actie tegen Fenerbahçe.

De overwinning kwam geen moment in gevaar voor het elftal van Senol Günes. Besiktas schoot voor eigen publiek furieus uit de startblokken en had uiteindelijk minder dan een half uur nodig om de drie punten veilig te stellen. Pepe opende na veertien minuten spelen de score uit een hoekschop, waarna Talisca met een halve omhaal de 2-0 verzorgde. Aan het doelpunt van de Braziliaan ging goed voorbereidend werk van Ryan Babel vooraf.

Winteraanwinst Vágner Love werd elf minuten na rust binnen de lijnen gebracht door Günes en de Braziliaan had maar drie minuten nodig om zijn doelpuntenaccount voor Besiktas te openen. Na een goede voorzet van landgenoot Adriano Correia vanaf de linkerflank tekende hij van dichtbij voor de 3-0. Daarmee was de koek echter nog niet op voor Besiktas: Talisca schoot zeven minuten voor tijd fraai een vrije trap tegen te netten, alvorens Love in blessuretijd de eindstand bepaalde met zijn tweede treffer van de avond. Jeremain Lens was een kwartier voor tijd als invaller binnen de lijnen gekomen.