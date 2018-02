‘Dit bevestigt wat we allemaal wisten: Arsenal is inconsistent en mist balans’

Tottenham Hotspur deelde Arsenal zaterdag een doffe dreun uit. De ploeg van Mauricio Pochettino klopte stadsgenoot en aartsrivaal Arsenal met 1-0, dankzij een doelpunt van Harry Kane. Harry Kane maakte het enige doelpunt van de wedstrijd, nadat hij tussen Laurent Koscielny en Shkodran Mustafi raak kopte. Volgens analisten Martin Keown en Rio Ferdinand ligt het probleem bij Arsenal in de achterhoede.

Arsène Wenger is niet streng genoeg voor zijn spelers, insinueert Keown. "Het teamgesprek had in de pauze over oplossingen moeten gaan in de achterhoede. De verdedigers kregen een schouderklopje, maar het moest in de tweede helft echt beter", zegt de voormalig centrale verdediger van Arsenal. "Tottenham voerde het tempo op en was simpelweg te sterk. We zijn op het verkeerde been gezet door wat de aankopen van Arsenal vorige week tegen Everton lieten zien (5-1 zege, red.). De vastberadenheid, het verlangen en de wil om te verdedigen waren er niet. Ze gaven Tottenham te veel ruimte en die ploeg profiteerde daarvan."

?????????????? Harry Kane in de recente derby's tegen Arsenal: ??? Wedstrijden: 7

? Doelpunten: 7 ?? KING KANE Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 10 februari 2018

Ferdinand was niet verrast door het optreden van Arsenal. The Gunners hadden de problemen vorige maand al moeten inzien en een verdediger moeten halen, stelt de oud-speler bij BT. "Dit bevestigt wat we allemaal al wisten: Arsenal is inconsistent en mist balans. Ze hadden in januari een verdediger moeten halen. Ze zijn niet geconcentreerd genoeg en hebben geen leider in de as van het veld. Tottenham kon er veel te vaak doorheen snijden. Dat ligt niet alleen aan formaties op spelsystemen. Er moeten spelers op het veld staan die de leiding nemen en trots zijn op clean sheets."

Wenger zelf kan niet anders dan in de spiegel kijken. Niet de arbitrage, maar zijn ploeg is volgens de Fransman schuldig aan de nederlaag. "Ik heb de herhaling gezien en er was geen sprake van een overtreding, maar slechts van goed spel van een spits. We kunnen alleen maar naar onszelf kijken. In de eerste helft lieten we drie à vier kansen onbenut na een counter. Dat is moeilijk te accepteren", erkent Wenger. "Toen zij scoorden, merkte je dat we wankelden. Ze hadden er meer kunnen maken, maar in de laatste tien minuten hadden wij ook op 1-1 kunnen komen. Het wordt lastig om in de top vier te eindigen, maar we moeten ervoor vechten."