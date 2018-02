Specialist helpt Everton aan zege; dramatisch slot bij Stoke City

Everton heeft zijn tweede thuiszege op rij geboekt. The Toffees wonnen met 3-1 van Crystal Palace en staan nu met 34 punten op de negende plaats in de Premier League. Een schitterend doelpunt van José Izquierdo leek Stoke City zaterdag fataal te worden tegen Brighton & Hove Albion, maar Xherdan Shaqiri maakte gelijk en in de blessuretijd mocht Charlie Adam aanleggen vanaf elf meter. De middenvelder miste, waardoor het team van Paul Lambert in de degradatiezone blijft staan.

Everton - Crystal Palace 3-1

Everton en Crystal Palace hielden in de eerste helft gelijke tred. De bezoekers dachten zeven minuten voor rust op voorsprong te komen, maar Christian Benteke werd teruggefloten wegens buitenspel. Beide partijen kregen de nodige kansen: namens Everton deden Gylfi Sigurdsson en Idrissa Gueye pogingen, terwijl Yohan Cabaye en dus Benteke probeerden om the Eagles aan een voorsprong te helpen. Na rust werd de score geopend door Sigurdsson, die een afvallende bal oppikte en de hoek van Wayne Hennessey vond. Sinds zijn debuut in januari 2012 maakte van alle huidige Premier League-spelers niemand meer doelpunten van buiten de zestien dan de IJslander. Oumar Niasse kopte later van dichtbij de 2-0 binnen en dat was de nekslag voor het bezoek. Via Tom Davies en Luka Milivojevic (strafschop) werd het nog 3-1. Cuco Martina, Timothy Fosu-Mensah en Patrick van Aanholt kwamen negentig minuten in actie op Goodison Park. Jairo Riedewald bleef negentig minuten op de bank zitten.

Stoke City - Brighton & Hove Albion 1-1

Het eerste gevaar in het Britannia Stadium kwam van Brighton, want Izquierdo dwong Jack Butland met een krullend schot tot een redding. Verder gebeurde er niet heel veel: Stoke had moeite om het spel te maken en Brighton loerde op de counter terwijl men op de verdediging leunde. Na ruim een half uur spelen was het opeens raak: Izqueierdo ging een dubbele combinatie aan en schoot na een prima actie raak. Verder dan een mogelijkheid voor Badou Ndiaye kwam Stoke hierna niet meer. Na rust werden er enkele kansjes gecreëerd en was het Shaqiri die als enige wist te scoren. De Zwitser vond na 68 minuten de ruimte voor het schot en gaf Matt Ryan met een fraaie inzet het nakijken: 1-1. Daar bleef het ook bij in Stoke-on-Trent, want Adams strafschop in de slotfase werd gekeerd door Ryan en middenvelder Lewis Dunk voorkwam dat de rebound er wél in zou gaan. Adams discussieerde met Saido Berahino nog hevig over die de penalty zou nemen en ging dus zelf achter de bal staan. Davy Pröpper en Erik Pieters deden de hele wedstrijd mee, maar Tim Krul en Jürgen Locadia kwamen niet in actie.

West Ham United - Watford 2-0

Met Daryl Janmaat in de basis hoopte Watford een goed vervolg te geven aan de stunt tegen Chelsea (4-1) van afgelopen maandag. De bezoekers kwamen acht minuten voor rust echter op achterstand: Michail Antonio stoomde op aan de linkerflank en vond Javier Hernández, wiens kopbal doelman Orestis Karnezis te machtig was. Even daarvoor zag de Mexicaan al een treffer afgekeurd worden wegens buitenspel. Na de rust ontspon zich een open wedstrijd met mogelijkheden aan weerszijden. Een doelpunt hing in de lucht en het was West Ham dat de treffer maakte: Marko Arnautovic kon van dichtbij binnenwerken.

Swansea City - Burnley 1-0

Swansea en Burnley stevenden af op een doelpuntloos gelijkspel, maar negen minuten voor tijd werd het toch nog 1-0 in het Liberty Stadium. Ki Sung-Yong ontving de bal van Kyle Naughton en drukte vanaf de rand van het strafschopgebied af. Jordan Ayew was later dicht bij de 2-0, maar het bleef bij die ene treffer van Ki. De voorsprong was gezien het spelbeeld terecht: Swansea domineerde het balbezit en Burnley kwam nauwelijks tot kansen. Dat was in de eerste helft niet anders, want the Clarets kwamen toen niet verder dan een gevaarlijke volley van Sam Vokes. Onder leiding van Carlos Carvalhal heeft Swansea nu elf wedstrijden gespeeld (zes overwinningen, vier remises en één nederlaag). Bij the Swans kwam Mike van der Hoorn negentig minuten in actie, maar Luciano Narsingh werd niet gebruikt. Leroy Fer ontbrak met een achillespeesblessure.