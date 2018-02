Batshuayi toont weer waarde voor Dortmund; Reus maakt eindelijk rentree

Michy Batshuayi was zaterdag opnieuw belangrijk voor Borussia Dortmund. De aanvaller nam in het thuisduel met Hamburger SV de openingstreffer voor zijn rekening. Marco Reus maakte na een afwezigheid van 259 dagen zijn rentree. Eintracht Frankfurt blijft uitstekend presteren en maakte geen fout tegen hekkensluiter 1. FC Köln. Bayer Leverkusen stapte in het thuisduel met Hertha BSC als verliezer van het veld en vindt zichzelf twee plaatsen lager op de ranglijst terug.

Borussia Dortmund - Hamburger SV 2-0

De bezoekers uit Noord-Duitsland, met Rick van Drongelen in de basis, waren in de eerste 45 minuten de betere partij. Het team van Bernd Hollerman verdedigde goed en deelde in aanvallend opzicht telkens speldenprikken uit. Het offensieve spel van Dortmund in de eerste helft was ronduit teleurstellend. Vier minuten na rust sloeg het team van Peter Stöger toe. Na een scherpe pass annex inzet van Christian Pulisic werkte Batshuayi de bal van dichtbij binnen; 1-0. Reus werd twintig minuten voor tijd vervangen door Mario Götze en kreeg een daverend applaus van de fans. Götze bepaalde in de extra tijd de eindstand. Door de zege staat Dortmund derde; HSV blijft een na laatste.

Bayer Leverkusen - Hertha BSC 0-2

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, maar Hertha sloeg vlak voor rust toe. Na voorbereidend werk van Vladimir Darida werkte Valentin Lazaro de bal achter Bernd Leno: 0-1. De videoarbiter liet zien dat Darida de bal niet met zijn arm maar met zijn schouder aanraakte én dat hij niet buitenspel stond. Na nog geen uur spelen verscheen de 0-2 op het scorebord. Jonathan Tah verkeek zich, waarna Salomon Kalou een pass van Peter Pekarik kon verzilveren. Bayer raakte nog de lat na een indirecte vrije trap en een kolderieke situatie in het zestienmetergebied, maar tot meer was men niet in staat. Door de nederlaag zakt Bayer naar de vijfde plaats; Hertha blijft elfde.

Eintracht Frankfurt - FC Köln 4-2

Frankfurt kende een uitstekende start en opende na een kwartier de voorsprong: Ante Rebic tikte van dichtbij binnen na een lage voorzet van Luka Jovic. De thuisploeg was drie minuten later dicht bij de margeverdubbeling, ware het niet dat Timothy Chandler de paal raakte. FC Köln kwam in de eerste helft niet verder dan een mogelijkheid voor John Córdoba en het bleef dan ook 1-0. In het tweede bedrijf kwam Köln wél tot scoren, want Simon Terodde benutte na twaalf minuten een strafschop. De SGE stelde echter snel orde op zaken: Marco Russ kopte de 2-1 binnen, Simon Falette was met een intikker verantwoordelijk voor de 3-1 voor het team van Niko Kovac en Marius Wolf maakte er 4-1 van. Terodde deed nog wat terug, maar verder dan 4-2 kwam Köln niet meer in de Commerzbank-Arena. Jetro Willems bleef op de bank zitten, want Danny da Costa kreeg de voorkeur.

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 4-2

Hoffenheim boekte de eerste zege van 2018 in een doelpuntrijk duel. De thuisploeg kwam op voorsprong, dankzij een schuiver van Adam Szalai, maar een minuut later maakte Emil Berggreen al gelijk uit een kopbal. Halverwege de tweede helft liet Andrej Kramaric het thuispubliek weer opveren, door van dichtbij binnen te werken na een scrimmage. Vanuit het strafschopgebied vond Szalai vervolgens de linkerhoek, waarmee hij het duel leek te beslissen. Berggreen bracht de spanning weer terug na een ongelukkige actie van Serge Gnabry. Nadat Nigel de Jong het veld verliet, maakte Hoffenheim er via Kramaric nog 4-2 van.

Hannover 96 - SC Freiburg 2-1

Waldemar Anton maakte in de eerste helft het verschil in de HDI-Arena. De verdediger scoorde na een voorzet van Oliver Sorg met een dropkick en zette na 28 minuten de 1-0 op het bord. Eerder had onder anderen Niclas Füllkrug al een kans gekregen om de score te openen. Hannover zocht de thee met een terechte voorsprong op en bouwde die na de onderbreking uit. Felix Klaus scoorde na negen minuten na voorbereidend werk van Ihlas Bebou: 2-0. Het Hannover van André Breitenreiter verdedigde die 2-0 voorsprong met succes, al deed Freiburg via Manuel Gulde nog wel wat terug. Hannover staat nu met 31 punten op een gedeelde zevende plaats in de Bundesliga. Freiburg heeft zes punten minder en bekleedt de twaalfde positie.