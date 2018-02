Snelste Serie A-doelpunt van AC Milan sinds 2013 leidt ruime zege in

AC Milan heeft zaterdagmiddag geen misstap begaan tegen SPAL. Het uitduel met de laagvlieger eindigde in een 0-4 zege voor het team van Gennaro Gattuso, mede dankzij twee treffers van Patrick Cutrone. De Noord-Italianen zijn nu al acht officiële duels op rij ongeslagen. Door de overwinning stijgt Milan naar een zevende plek in de Serie A.

Het bezoek uit Milaan had slechts een minuut en 41 seconden nodig om aan de leiding te gaan. Een corner werd kortgenomen, waarna Alex Meret weliswaar een kopbal van de vrijstaande Alessio Romagnoli kon keren maar kansloos was op de rebound van Cutrone: 0-1. Hakan Calhanoglu en Giacomo Bonaventura lieten na om de voordelige marge voor rust te verdubbelen, terwijl Federico Viviani enkele minuten voor rust de grootste kans op de gelijkmaker had. De vrije trap van de middenvelder ging over de muur en tegen het aluminium terwijl Gianluigi Donnarumma aan de grond genageld stond.

In de tweede helft zocht het team van Gattuso nadrukkelijk naar een tweede treffer. Na 65 minuten spelen liet Cutrone zijn tweede van de middag noteren. Meret kon een schot van Suso maar half keren, waarna Cutrone de rebound eerst tegen de paal schoot en daarna alsnog tegen de touwen: 0-2. Acht minuten later was het weer raak. Meret gaf de bal aan Viviani, die direct door Lucas Biglia onder druk werd gezet. De Argentijn mikte de bal vervolgens buiten het bereik van de doelman tegen de touwen: 0-3. Een heerlijke goal van Fabio Borini in de bovenhoek was het laatste wapenfeit in het Stadio Paolo Mazza.